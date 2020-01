Torna su Rai3 l’appuntamento con PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Ecco in anteprima le anticipazioni e i temi al centro dell’ultima puntata in onda lunedì 13 gennaio 2020.

PresaDiretta puntate, il ritorno su Rai3

Lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento su Rai3 con la nuova edizione di PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona. Nove imperdibili appuntamenti trasmessi nella prima serata della terza rete di Stato come sempre dedicati a temi di attualità.

Per la prima puntata dell’edizione 2020, Riccardo Iacona torna con un tema molto importante e delicato: il pontificato di Papa Bergoglio.

Il Pontificato di Papa Francesco hanno segnato la storia della Chiesa moderna degli ultimi anni. Le sue parole e alcune volte anche le sue scelte hanno toccato e trattato nel corso degli anni alcuni temi di attualità davvero importanti. A cominciare dalla morale sessuale al cambiamento climatico fino alla crisi ambientale. Non solo, Papa Francesco ha parlato anche dei migranti, dei giovani, ma anche di la giustizia sociale, del dialogo tra le religioni fino al tema della politica. Delle scelte che hanno reso Papa Bergoglio uno dei pontefici più amati di sempre al punto da essere considerato come il Papa dell’ascolto e della misericordia.

Presa Diretta: la puntata di Papa Francesco

Nonostante tutto però Papa Bergoglio è stato spesso oggetto di discordie all’interno del suo stesso mondo cattolico. Perchè? Cosa vogliono da lui?

Per cercare una risposta a queste domande, le telecamere di Presa Diretta si sono recate negli Stati Uniti D’America per capire come mai la potentissima Chiesa cattolica americana ha puntato il dito contro le parole e le scelte di Papa Francesco. Non solo, le telecamere del programma sono andate anche in alcune comunità cattoliche, come quella di Sant’Egidio, dove le parole di Papa Francesco sono diventate realtà.

Infine spazio anche alla Germania dove il mondo cattolico è pronto ad una vera e propria rivoluzione con l’apertura verso donne diacono, ma anche verso le coppie divorziate e i gay. Un intento che si proietta verso un cambiamento epocale della Chiesa. Sarà davvero così?