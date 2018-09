Presa Diretta torna su Rai3: ecco quando

Al via la nuova edizione di Presa Diretta, il programma di informazione condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai3: le anticipazioni

Torna su Rai3 “Presa Diretta” con un nuovo ciclo autunnale di puntate. Un nuovo appuntamento con l’informazione e l’attualità in arrivo in prima serata su Rai3 con la conduzione di Riccardo Iacona. Ecco tutte le anticipazioni.

Presa Diretta 2018: quando inizia

Al via da lunedì 3 settembre 2018 in prima serata su Rai 3 la nuova edizione di “Presa Diretta” il programma di informazione condotto da Riccardo Iacona. Come sempre l’obiettivo del programma è quello di “approfondire e meditare” come ha anticipato il conduttore.

Previste sette puntate per il nuovo ciclo autunnale che come è pronto a viaggiare e raccontare l’Italia. Sette appuntamenti in cui l’attualità è l’indiscussa protagonista, anche se non mancheranno momenti dedicati ai temi d’attualità e alla politica.

La prima puntata, in onda lunedì 3 settembre in prima serata su Rai 3, sarà dedicata all’acqua. “Acqua perduta” è il titolo dell’inchiesta raccontata nel primo appuntamento del ciclo autunnale del programma di Rai 3. L’inchiesta, a cura di Riccardo Iacona con Elena Marzano, Roberta Ferrari, Massimiliano Torchia, Pablo Castellani, parlerà di un tema attuale: quello dell’acqua potabile.

Stando agli ultimi dati circa il 41% della nostra acqua si perdono per delle reti idriche non ottimali. I dati sono davvero critici: in un anno sono ben 3 miliardi e mezzo i litri di cubi di acqua potabili persi. Numeri agghiacciati per una risorsa fondamentale e un bene comune del nostro Paese che sembra a rischio.

Presa Diretta puntate 2018: anticipazioni

Per raccontare le problematiche relative all’utilizzo dell’acqua potabile, PresaDiretta si è mossa da nord a sud del nostro Paese mettendo in luce le difficoltà di regioni come la Calabria, ma anche di regioni e piccole amministrazioni che complici le ricerche scientifiche e una buona amministrazione sono in grado di gestire in maniera ottimale questo bene comune. Non solo, per parlare di acqua il programma si è recato anche a Cape Town in Sudafrica dove, a causa del riscaldamento globale e della siccità, si è verificata una crisi idrica di portata mondiale. Circa 4 milioni di persone sono rimasti senza acqua.

Non solo il tema dell’acqua potabile nel nuovo ciclo autunnale di Presa Diretta pronto a raccontare anche il mondo del lavoro, la sicurezza nelle città, la macchina della burocrazia e i cambiamenti climatici.

L’appuntamento con Presa Diretta è da lunedì 3 settembre in prima serata su Rai3

