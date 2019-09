Presa Diretta torna in tv. Il programma di Rai 3, condotto dal giornalista Riccardo Iacona, viene trasmesso nuovamente da oggi, lunedì 2 settembre 2019. Questa la data di inizio per la nuova edizione, mandata in onda subito dopo l’appuntamento con Indovina chi viene a cena, dalle ore 21.20 presentato da Sabrina Giannini sullo stesso canale Rai.

Presa Diretta torna su Rai 3 da stasera e con tante novità: le anticipazioni della prima puntata di lunedì 2 settembre 2019

Per le 7 nuove puntate di Presa Diretta 2019 le novità di certo non mancano. Uno: il programma di Rai 3 si allunga fino alla mezzanotte, coprendo anche la seconda serata. Due: lo studio è completamente rinnovato, anche col fine di accogliere le storie e le testimonianze dal vivo. Tre: già stasera debutta Futuro presente, la rubrica – seconda pagina che va ad arricchire l’inchiesta centrale della serata.

Stando alle anticipazioni ufficiali, nella prima puntata trasmessa dalla Rai, dalle ore 21.45 circa di questa sera, il tema affrontato è quello dei figli e del perché non se ne facciano più di tanto. O meglio, così come recita il titolo di questa prima attesa inchiesta: L’inverno demografico italiano.

L’Italia, infatti, dopo il Giappone è il Paese più vecchio del mondo ed il crollo demografico preoccupa chi studia il fenomeno. Per il focus del caso, allora, la squadra di autori di Presa Diretta è andata in: Liguria (la regione più vecchia d’Europa e d’Italia); Francia (la Nazione con più alto tasso di fecondità); Canada (il Paese con più alto numero di immigrati pro capite al mondo).

Insomma, la demografia è un destino o può cambiare? Magari con politiche sociali mirate? Questo lunedì a Presa Diretta se ne parla anche con ospiti di punta. Su tutti: la scrittrice Michela Murgia ed Emma Ciccarelli, vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Insieme a loro, inoltre, l’esperienza di ragazzi che hanno lasciato l’Italia per lavorare all’estero e la storia di razzismo raccontata da una coppia.

Presa Diretta: le anticipazioni delle prossime puntate 2019, i temi di Futuro presente e come vedere il programma in streaming

Sempre stando alle anticipazioni su Presa Diretta, nelle prossime puntate 2019 del programma di Rai 3 ci sarà spazio anche per: la verità sulle Ong; il divario sempreverde Nord-Sud; il punto sul Sistema Sanitario Nazionale; l’ipotesi di una connessione tra vestiti e inquinamento; il rapporto tra gioco d’azzardo e Stato; la situazione dei conti pubblici italiani.

Per la rubrica Futura presente, infine, nella prima puntata è attesa l’inchiesta dal titolo Pfas – Il veleno invisibile, con l’analisi dei rischi per la salute e la contaminazione – a quanto pare – partita dal Veneto per l’uso di queste sostanze chimiche. Nei prossimi appuntamenti si parlerà anche di: Hiv, agricoltura molecolare e plastica.

Presa Diretta, ricordiamo, è un programma di Rai3, Rete diretta da Stefano Coletta, con lo stesso Iacona tra gli autori. La trasmissione si può vedere anche in live streaming e in streaming on demand su Raiplay, rispettivamente durante e dopo la messa in onda delle singole puntate.