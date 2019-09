Al via la nuova edizione di “Indovina chi viene a cena“, il programma di inchieste condotto da Sabrina Giannini in prima serata su Rai3. Al centro della nuova edizione una serie di inchieste per raccontare come è cambiato lo stato dell’ambiente e non solo.

Indovina chi viene a cena su Rai3: quando va in onda

Lunedì 2 settembre 2019 alle ore 21.20 in prima serata su Rai3 va in onda la nuova edizione di “Indovina chi viene a cena 2019”, il programma di inchieste di Sabrina Giannini.

Sette appuntamenti che vedranno la ex giornalista di “Report”, peraltro autrice del programma, affrontare temi importanti ed attuali. Si tratta di argomenti legati alla natura, alle abitudini alimentari, ma anche alla salute e ai diritti dell’uomo e del mondo animale.

Durante la prima puntata spazio ad un servizio in cui si parlerà di usanze alimentari del popolo orientale connesse alle credenze popolari. Si tratta di leggende antiche che richiedono l’utilizzo di parti di specie di animali come le pinne di squalo, corna e peni di cervo e di tigri che sono oramai a rischio di estinzione.

Non solo, possiamo anticiparvi che durante le varie puntate, Sabrina Giannini si occuperà anche di nuove tecnologie alimentari. Non solo settimana dopo settimana l’attenzione si sposterà anche su ricerche e progetti alternativi considerando come si è evoluto il rapporto tra uomo – animale.

Sabrina Giannini e le inchieste: “mi sono dedicata alle api”

La giornalista e conduttrice Sabrina Giannini ha rivelato in anteprima alcune anticipazioni sulla nuova edizione di “Indovina chi viene a cena”. Durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto:

“Le prime tre puntate saranno dedicate alla “via della seta”. Nella prima, in particolare, mostreremo come le usanze alimentari degli orientali siano all’origine dell’estinzione di molte specie animali protette. Faremo vedere, per esempio, come le zuppe, a cui i cinesi attribuiscono proprietà salutari, vengono preparate con ossa di tigre, corna di rinoceronte, viscere di orsi…”.

Parlando di inchieste, la Giannini ha raccontato di essere molto legata all’inchiesta dedicata al mondo delle api “che stanno scomparendo a causa dell’abuso di pesticidi e del surriscaldamento globale prodotto dalle industrie“, mentre ricordando l’esperienza a Report: “fece molto scalpore l’inchiesta sui maltrattamenti alle oche per produrre piumini“.