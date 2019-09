Torna l’appuntamento con PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai 3. Ecco per voi i temi e le anticipazioni della puntata in onda lunedì 9 settembre 2019. ecco le anticipazioni di lunedì 9 marzo settembre

Lunedì 9 settembre 2019 alle ore 21.45 appuntamento con PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che settimana sarà interamente dedicata all'impatto ambientale del sistema moda. Si chiama "Panni sporchi", la seconda puntata dell'edizione 2019 che si occuperà dell'industria dell'abbigliamenti. In pochi lo sanno, ma, dati alla mano, l'industria dell'abbigliamento è tra le più inquinante al mondo, seconda solo all'industria del petrolio.

Ecco i dati resi noti proprio da Presa Diretta: 98 milioni le tonnellate annuali di risorse non rinnovabili, 93 i miliardi di metri cubi di acqua e circa 1.2 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2. Numeri davvero ‘pericolosi’ in particolare se consideriamo che, in quei 100 miliardi di pezzi prodotti annualmente, meno dell’1 per cento viene poi successivamente riciclato.

Che fine fanno i vestiti? La raccolta degli indumenti usati nei cassonetti gialli sparsi in quasi tutte le città sembra non funzionare; per questo motivo le telecamere di PresaDiretta si sono mosse per indagare sullo smistamento dei rifiuti tessili spesso gettati nella cosiddetta terra dei fuochi. Durante la puntata in esclusiva sarà possibile conoscere i risultati della analisi effettuate sui tessuti e sulla presenza di sostanze chimiche.

Le sostanze chimiche sono presenti in tantissimi tessuti; si è calcolato che, in fase di produzione, le case di moda utilizzando più di 2000 sostanze ritenute chimiche, alcune di queste sono perfino tossiche. Per questo motivo Greenpeace si è mossa con la Campagna Detox per eliminare tutte le sostanze considerate pericolose in fase di produzione di tessuti.

Ma non finisce qui: cosa possiamo fare contro quelle microplastiche presenti nei tessuti che si liberano una volta che laviamo i nostri capi di abbigliamento? Un’azienda italiana ha studiato un metodo per riutilizzare il nylon trasformandolo in un nuovo tessuto.

Le telecamera di PresaDiretta si sono poi recate a Prato dove si trova il distretto tessile più importante d’Europa. Un distretto che da 170 anni è al capo dell’economia tessile e da sempre si è impegnato nella fase del riciclo. A parlare sono i numeri: su 5 miliardi di fatturato circa 1,5 provengono dal settore del riciclo. Numeri che confermano come, con il giusto connubio di innovazione e tradizione, anche la moda può essere sostenibile.

A discutere di questo tema importante e di attualità diversi ospiti in studio. A cominciare da Orsola De Castro, opinion leader della moda sostenibile e fondatrice di Fashion Revolution, che si impegna da sempre in una campagna globale finalizzata verso una moda etica. In studio anche alcuni studenti dell’Istituto Europeo del Design, ma anche dei giovani stilisti che si impegnano a realizzare le proprie creazione a costo zero.

E ancora: Fabrizio Tesi imprenditore del riciclo tessile e lo scienziato del CNR Vito Felice Uricchio, grande conoscitore delle sostanze inquinanti.

Sul finale spazio alle inchieste “Futuro Presente”, ossia quelle incentrate sul mondo che verrà. Questa settimana si parlerà dell’aria che tutti noi respiriamo con l’inchiesta “Aria Pulita“. Viviamo in un terra malata e non lo sappiamo. I dati parlano chiaro: il 90% della popolazione mondiale vive su terreni inquinati, basti pensare che la Pianura Padana è al secondo posto nella classifica delle aree più inquinate d’Europa. Come è possibile cambiare questa disastrosa situazione? A PresaDiretta il racconto di alcune Amministrazioni che, con il loro esempio, stanno cercando di proporre una realtà Green ai cittadini.