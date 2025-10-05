Torna l’appuntamento in prima serata su Rai3 e RaiPlay con “Presa Diretta“, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025.

Presa Diretta 2025 stasera su Rai3: i temi di domenica 5 ottobre

Stasera, domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 20.30 torna l’appuntamento con Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. Al centro della puntata di stasera “La guerra totale” con le voci da Gaza e da Israele in una serata evento su Rai 3. Una inchiesta che arriva dal cuore di Gaza, attraverso le parole del giornalista palestinese Al Hassan Selmi, che ogni giorno documenta l’inferno della fame e della sopravvivenza. È lui una delle voci al centro della puntata speciale di questa sera. Un viaggio di 160 minuti tra reportage, immagini e analisi per raccontare il conflitto israelo-palestinese come non lo abbiamo mai visto: dalle macerie della Striscia alle piazze di Tel Aviv.

Al centro dell’inchiesta, la fame come arma di guerra. Selmi mostra la quotidianità di chi tenta di nutrire un neonato con latte in polvere scaduto e farina di fagioli comprata al mercato nero. Una realtà che tocca migliaia di famiglie. Attraverso il suo racconto, PresaDiretta apre uno squarcio sulla disperazione, ma anche sulla resilienza di un popolo stremato.

Tra Tel Aviv, Jaffa e Gerusalemme cresce la protesta contro Netanyahu. L’ex pilota Guy Poran guida un movimento con migliaia di militari e civili: «A Gaza stanno facendo cose immorali, è un crimine contro l'umanità quello che sta succedendo». 📌#PresaDiretta DOMENICA 20:30 #Rai3 pic.twitter.com/hYUF0RWrtQ — Presa Diretta (@Presa_Diretta) October 4, 2025

“La guerra totale” è l’inchiesta di oggi di Presa Diretta 2025

Nella puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025, PresaDiretta accende poi i riflettori sul lavoro del team Forensic Architecture dell’Università Goldsmiths di Londra, che indaga sul sistema di distribuzione del cibo gestito oggi dalla Gaza Humanitarian Foundation, subentrata alle Nazioni Unite. Una delle storie più toccanti è quella di Hind Rajab, la bambina di 5 anni morta a Gaza dopo ore al telefono con i soccorritori che non riuscivano a raggiungerla. La sua tragica vicenda ha ispirato la nascita di una fondazione che oggi raccoglie prove e testimonianze sui crimini di guerra commessi nella Striscia.

Intanto da Londra al Perù, dal Belgio all’Italia, PresaDiretta racconta le indagini e le azioni legali di chi, in tutto il mondo, sta provando a chiedere giustizia. Nella seconda parte della serata, Riccardo Iacona si sposta tra Tel Aviv, Jaffa e Gerusalemme per incontrare l’altra Israele: quella che dice no alla guerra. Non mancano le parole forti dell’ex pilota dell’aeronautica Guy Poran e del giornalista Gideon Levi, voce storica del quotidiano Haaretz. In studio con Riccardo Iacona, la storica e scrittrice Anna Foa, e collegamenti in diretta da Israele e Gaza per seguire gli ultimi sviluppi.

L’appuntamento con Presa Diretta è la domenica sera su Rai3.