Presa Diretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona, torna in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 22 settembre 2024.

Presa Diretta stasera 22 settembre 2024: temi e ospiti su Rai3

Domenica 22 settembre 2024 dalle ore 20.35 prosegue il viaggio inchiesta di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai3. Come sempre al centro del programma temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità di strettissima attualità. La puntata inizia con uno speciale dedicato alla fuga di cervelli dal Meridione con un eportage tra Piemonte e Basilicata. Sono sempre di più gli studenti che lasciano il Sud per andare aa studiare in università d’avanguardia. Al Sud restano chi non riesce a coniugare aspirazioni di vita e opportunità di lavoro. In circa 20 anni sono andati più di 900 mila under 35.

Riccardo Iacona si è recato al Politecnico di Torino dove i ragazzi del sud vanno a studiare e da cui non vanno più via iniziando a lavorare in aziende e incubatori di start up. In Basilicata , invece, case disabitate e sempre meno scuole visto che insieme ai figli anche i genitori vanno via. A discuterne in studio: il direttore generale della Svimez Luca Bianchi e Antonella Ricciardi, laureata alla Bocconi, testimone in prima persona dell’emigrazione lucana.

Dall’Italia all’Africa, un viaggio tra i #rifiuti elettrici ed elettronici. Nella prima parte della puntata, un reportage sul #Meridione, che non riesce a coniugare aspirazioni di vita e opportunità di lavoro. 📌 #PresaDiretta – “Un mondo di scarti” DOMENICA alle 20.35 su #Rai3 pic.twitter.com/DcUtT1r2fq — Presa Diretta (@Presa_Diretta) September 22, 2024

Presa Diretta, le inchieste di stasera 22 settembre 2024

Spazio poi all’inchiesta “Un mondo di scarti” nella puntata di stasera, domenica 22 settembre 2024, di Presa Diretta. Ad appena 40 km da Roma si trova la frigovalley, una distesa di frigoriferi smembrati e abbandonati. Anche alle porte di Ghana si trova la più grande discarica del mondo di televisori, computer, telefonini. Parte dall’Italia fino all’Africa un viaggio tra i rifiuti elettrici ed elettronici, una potenziale miniera di metalli e materiali preziosi. Il sistema di recupero e l’economia circolare funzionano sempre meno, alimentando illegalità e inquinamento. Come mai? Basti pensare che in Austria lo Stato paga il 50% della riparazione degli oggetti elettronici.

Le telecamere di PresaDiretta hanno raccontato l’inferno delle vite di chi vive di rifiuti elettronici. Da uomini che trascorrono le proprie giornate a bruciare televisori, computer e pannelli solari a donne che trasportano carichi pericolosi e velenosi. Poi ci sono loro, i bambini, che frugano nelle montagne di rifiuti elettronici per guadagnare qualche soldo. Un’economia del riciclo causa di inquinamento, malattie, degrado, morte come subiscono i cittadini del crotonese in attesa da vent’anni della bonifica dell’area ex Pertusola. L’inchiesta “Un mondo di scarti” è un racconto di Riccardo Iacona con Chiara Avesani, Teresa Paoli, Paola Vecchia, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Matteo Delbò, Massimiliano Torchia.