Ada d’Adamo con “Come d’aria” è la vincitrice della 77esima edizione del Premio Strega 2023. Tra le favorite alla vittoria finale, il libro ha trionfato con 187 voti contro il romanzo “Mi limitavo ad amare te” con 170 voti di Rosella Postorino.

Premio Strega 2023 vincitore: il trionfo di Ada D’Adamo con “Come d’aria”

Un racconto vero, personalissimo e commovente. Si presenta così “Come d’aria“, il libro postumo di Ada D’Adamo vincitore del Premio letterario Strega 2023. L’evento di premiazione, organizzato nella splendida cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, è stato trasmesso in diretta in seconda serata su Rai3 con la conduzione di Geppy Cucciari. A ritirare il premio a nome della scrittrice scomparsa lo scorso 1° aprile, a soli 55 anni, è stato il marito Alfredo Favi accompagnato dall’editrice Loretta Santini e dalla scrittrice Elena Stancanelli. Una “lotta” all’ultimo voto tra le due favorite alla vittoria finale Ada D’Adamo e Rosella Postorino con un sorpasso arrivato a pochi minuti dalla proclamazione. “Inaspettato e meritato” – ha commentato il marito della scrittrice scomparsa.

Il libro “Come d’aria” è un racconto personale ed intimo e ha segnato il debutto della D’Adamo alla scrittura una lunghissima attività da saggista. La storia narra di due donne: Daria, una ragazza disabile sin dalla nascita per una malattia cerebrale, e Ada, la mamma, che la assiste prendendosene cura. Un racconto autobiografico quello della scrittrice che ha condiviso con i lettori una storia dolorosa, cruda, ma sincera in cui traspare una grande forza di volontà nel superare con il sorriso anche i momenti più difficili della vita. L’editrice Loretta Santini parlando dell’opera letteraria ha precisato: “spero che il libro di Ada possa essere d’aiuto a chi sfortunatamente si possa trovare nelle sue condizioni, che lo faccia sentire meno solo”.

La classifica finale del Premio Strega 2023

Come d’aria di Ada d’Adamo è la vincitrice del Premio Strega 2023. Si tratta della quarta finalista a vincere il Premio letterario più ambito d’Italia dopo la morte. In passato era successo a: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con Il Gattopardo, nel 1959, a Maria Teresa Di Lascia, con Passaggio in ombra, nell’85; e alla stessa Maria Bellonci, per Rinascimento privato, nell’86.

Ecco la classifica della 77esima edizione del Premio Letterario Strega: