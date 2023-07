Tutto pronto per la consegna del Premio Strega 2023 trasmessa in diretta in seconda serata su Rai3. Scopriamo la cinquina dei finalisti, quasi tutta al femminile, le indiscrezioni sul papabile vincitore.

Premio Strega 2023, quando in tv su Rai3

C’è grande attesa per scoprire il vincitore del Premio Strega 2023. Il premio letterario, assegnato annualmente all’autore di un libro pubblicato in Italia tra il 1º marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso, torna in tv giovedì 6 luglio 2023. La premiazione è affidata alla conduzione di Geppi Cucciari dalle ore 22.50 in prima serata su Rai3 e Rai Play. La cerimonia si svolgerà nella bellissima cornice dell’ETRU Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma coadiuvata dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e dall’azienda Strega Alberti.

Si tratta della 77esima edizione del premio letterario più rinomato d’Italia che da diversi anni oramai si svolge all’interno dei bellissimi giardini del Museo Etrusco di Villa Giulia. Una location fortemente voluta da Maria Bellonci, la fondatrice del premio.

Premio Strega 2023, la cinquina di finalisti

Chi sono i finalisti del Premio Strega 2023? Ecco la cinquina degli scrittori: Maria Grazia Calandrone con il romanzo “Dove mi hai portata” edito Einaudi, Andrea Canobbio con “La Traversata notturna” per La Nave di Teseo, Romana Petri con “Rubare la notte” edito da Mondadori, Rosella Postorino con “Mi limitavo ad amare te” e Ada D’Adamo con “Come d’aria” edito da Elliot. Purtroppo la scrittrice D’Adamo è scomparsa poco dopo la candidatura al Premio. Al suo posto la direttrice editoriale Loretta Santini.

Chi sarà il vincitore della 77esima edizione? La sfida è tutta al femminile. Da un lato il romanzo di Rosella Postorino e dall’altro il memoir di Ada D’Adamo che racconta del rapporto con la figlia Daria, affetta da una gravissima malattia.

L’appuntamento con il Premio Strega 2023 è dalle ore 22.55 in seconda serata su Rai3.