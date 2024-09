Dopo il successo travolgente delle prime puntate, Power Hits Parade su RTL 102.5 vedrà al timone La Zac, storica voce della prima radio d’Italia e grande esperta musicale, che continuerà a essere in diretta ogni giorno all’interno di The Flight.

Power Hits Parade su RTL 102.5

A partire da sabato 21 settembre, Power Hits Parade in radiovisione su RTL 102.5 offrirà tutte le ultime novità musicali, trasmesse live dalle 13:00 alle 15:00.

“Dopo il trionfo di Power Hits Estate, che negli ultimi otto anni ha consacrato il tormentone estivo per eccellenza, RTL 102.5 torna a proporre la sua classifica musicale anche per il resto dell’anno. Nasce così Power Hits Parade: la classifica definitiva che vi accompagnerà per tutte e quattro le stagioni,” dichiara La Zac. “Vi aspettiamo ogni sabato dalle 13 alle 15 per seguire insieme la classifica dei brani più trasmessi in radio”.