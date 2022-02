È bastato veramente un attimo a trasformare una canzone con 34 anni di storia in uno dei tormentoni più ascoltati e cercati in rete. Si tratta del brano “Tu comm’a mme”, del cantante neomelodico Gianni Celeste, che si ritrova oggi ai vertici delle classifiche musicali grazie ai social network, in modo particolare a Tik Tok e Instagram.

“Povero gabbiano”: il tormentone che sta spopolando su Tik Tok e Instagram

La strofa “Povero gabbiano, hai perduto la compagna” è diventata virale e molto utilizzata nei video degli utenti dei due social network per rimarcare un senso di abbandono ma ovviamente in chiave ironica. La canzone è uscita in Italia nel 1988, e racconta la fine di una storia d’amore, in cui il cantante Gianni Celeste si paragona a un gabbiano solitario che si aggira sulla spiaggia, abbandonato dalla sua compagna.

Tra i primi ad aver utilizzato la canzone sui social ci sono: Duracell Plus 153, meglio noto come “il siciliano che fischia”, e Franco Gioia. I due sono celebri nel quartiere Zen di Palermo perché si comportano da influencer sui social e cantano i grandi successi internazionali in inglese e spagnolo, storpiando ogni singola parola. Il video di “Tu comm’a mme” è stato poi successivamente rilanciato dalla pagina Facebook “Mimmo Modem” e da quel momento è diventato virale.

Gianni Celeste e il successo di “Povero gabbiano”

Un successo senza precedenti per il brano di Gianni Celeste. Il cantante si è detto incredulo del successo che sta ottenendo il suo brano oggi, a distanza di ben 34 anni dall’uscita. Gianni Celeste non si aspettava che una canzone di 34 anni fa potesse diventare oggi uno dei tormentoni più ascoltati e cercati in rete. Attraverso i suoi canali social il cantante ha più volte voluto ringraziare i suoi nuovi fan. “Buongiorno amici, nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate in Italia, al secondo posto ‘Tu comm’a mme’. In tanti la conoscete come ‘Povero Gabbiano'”. – Ha scritto oggi il cantante sui suoi social.

Testo della canzone “Tu comm’a mme”

Sopra una scogliera

Non hai voglia di volare

Guard attuorn o mare

E nun sai chill che a fa

Povero gabbiano

Hai perduto la compagna

Nun te và cchiu a vit

Te capisc ij pecchè

La tua storia è la mia

Lei che se n′è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

Stavo bene insieme a lei

E non so cosa farei

Pe l’è dicere te preg

Dai rituorn nziem a me

Amo te che non ci sei

Piango e forse non lo sai

Piange un uomo ed un gabbiano

Pecchè sta tanto lontano

La tua storia è la mia

Lei che se n′è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

E se fa ggià sera

E il tramonto è sopra il mare

Ma sulla scogliera

Il gabbiano resta lla

Comm me fa pen

Sul sul e abbandunat

Cerca la compagna

Che mai più ritroverà

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

Stavo bene insieme a lei

E non so cosa farei

Pe l’è dicere te preg

Dai rituorn nziem a me

Amo te che non ci sei

Piango e forse non lo sai

Piange un uomo ed un gabbiano

Pecchè sta tanto lontano

La tua storia è la mia

Lei che se n′è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare