Tutto pronto per il compleanno di Porta a Porta. Il noto programma tv condotto da Bruno Vespa il prossimo 21 gennaio 2026, festeggerà 30 anni di messa in onda. E lo farà con una puntata speciale dal titolo “30 anni della nostra vita”. Vediamo insieme cosa prevederà lo speciale.

Speciale Porta a Porta per festeggiare i 30 anni su Rai1: quando in tv, ospiti e anticipazioni

“All’inizio temevamo di non arrivare a sei mesi. Direi che quel traguardo è stato brillantemente superato” – A raccontarlo è lo stesso conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il 21 gennaio 2026 andrà in onda infatti la puntata numero 3.618, ma il giornalista ricorda la prima puntata di messa in onda, quella trasmessa il 22 gennaio 1996 in cui fu ospite Romano Prodi, come la puntata del cuore. Una serata che fece un ascolto tv del 16% di share.

Il Volo ospite ai 30 anni di Porta a Porta

Per lo speciale dedicato ai 30 anni, Bruno Vespa ha in programma tante sorprese. Durante la serata infatti ci saranno tanti ospiti tra personaggi della politica, della cronaca e del mondo dello spettacolo, tra cui il trio di Il Volo, che sicuramente si esibirà per l’occasione speciale.

I ricordi di Bruno Vespa

Negli anni, Bruno Vespa ha avuto ospiti illustrissimi. Come non ricordare quella del 1998 quando in diretta Papa Giovanni Paolo II telefonò in studio. Nell’intervista, Vespa ricorda gli speciali dedicati al terremoto dell’Aquila del 2009, quando si feci prestare un elicottero per volare sopra le macerie e mostrare il disastro.

Da sempre il programma è accompagnato dalla sigla presa dal celebre film “Via col vento”. Diventati ormai noti i plastici che al centro dello studio sono diventati cuore pulsante di inchieste di cronaca nera e non solo. Da sempre la scenografia si contraddistingue per la presenza delle due porte da cui entrano gli ospiti. A dare loro il benvenuto è l’impeccabile “maggiordomo”.

Tantissime le liti che hanno accompagnato la storia del programma, da quelle animate da Alessandra Mussolini e Katia Bellillo, a quella tra tre Sgarbi e Chiambretti. “A “Porta a Porta” lavorano una ventina di persone, che diventano una quarantina se contiamo tutta la produzione”. racconta il conduttore a Sorrisi.