Dal 12 settembre riparte Porta a Porta. A fronte di tanti addii, da Fabio Fazio a Bianca Berlinguer, Bruno Vespa rimane una delle poche certezze della Rai. Il giornalista taglia un traguardo importante, la 29esima edizione del programma nel palinsesto serale di Raiuno. La prima puntata è dedicata al caso Caivano e allo stupro di Palermo, poi mercoledì 13 settembre, Vespa ospiterà Giorgia Meloni. Nelle settimane successive, spazio ai due leader dell’opposizione Giuseppe Conte ed Elly Shlein.

Intervista a Bruno Vespa

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato al termine della conferenza stampa. Esordiamo nella chiacchierata chiedendo al giornalista qualcosa in più su Elly Shlein. Ricorderete infatti che proprio qualche mese fa la segretaria del Partito Democratico aveva snobbato Vespa rinunciando di partecipare a uno degli incontri politici nella sua masseria. Le cose però sarebbero cambiate. Ai nostri microfoni, Vespa ha dichiarato: “Quella dell’incontro con i politici in masseria è qualcosa di marginale. Io l’avevo invitata a venire il programma Cinque minuti ma lei aveva scelto di non venire. Quest’anno invece l’abbiamo invitata nuovamente, abbiamo concordato una data che non si confronti subito con altre trasmissioni. Elly sarà presente sia a Porta a Porta che a Cinque Minuti nell’ultima settimana del mese”.

Sull’ospite che invece vorrebbe avere a Porta a Porta, il giornalista ammette: “Non lo direi naturalmente. Devo dire che non ci ho mai nemmeno pensato essendo un tipo con i piedi per terra”.

A conclusione dell’intervista abbiamo chiesto a Bruno Vespa di commentare il futuro di Forza Italia. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, a prendere le redini del partito è stato Antonio Tajani. Bruno Vespa ha così commentato: “Ha la tessera n.3 del partito, c’è da sempre ed è il suo successore naturale”.