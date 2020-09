Da oggi, martedì 8 settembre 2020, nella seconda serata di Rai 1 e in streaming su RaiPlay, torna ufficialmente Porta a Porta. All’inizio del 2021 il popolare programma di informazione condotto da Bruno Vespa festeggerà i 25 anni di messa, ma già da quest’oggi la nota trasmissione della Rai propone ai telespettatori una nuova edizione in tre puntate settimanali, con ospiti, interviste e approfondimenti.

Porta a Porta 2020 – 2021, stasera la prima puntata: ospiti e orario di inizio

L’orario di inizio della prima puntata di Porta a Porta 2020 – 2021 è ufficialmente fissato per le ore 23.40 di stasera, subito dopo la replica della fiction “Enrico Piaggio. Un sogno italiano” e l’appuntamento con le news del Tg1 in 60 secondi.

In uno studio rinnovato, ma almeno per ora senza pubblico, Bruno Vespa intervisterà vari ospiti, concentrando l’attenzione sui temi di recente attualità. Tra i nomi per la puntata di questa sera, sono infatti già previsti anche il ministro ell’Istruzione Lucia Azzolina (di recente anche “presa di mira” da Crozza per la sua nuova parodia) e il professor Massimo Galli (per parlare di vaccino e Coronavirus insieme ad altri habitué dei talk tv).

Il programma di Rai 1 torna così ad informare i telespettatori della seconda serata, proponendo loro tutte le news e gli aggiornamenti sulle conseguenze del Covid-19, sulle prossime elezioni regionali, tra crisi economica e provvedimenti del governo.

In trasmissione, quindi, rifanno capolino anche la satira di Osho e Saverio Raimondo e i sondaggisti Alessandra Ghisleri e Antonio Noto. Sondaggi utili perlopiù alla politica, i cui rappresentanti più conosciuti fanno quasi a gara per un’intervista in studio:

Giorgia Meloni ci sarà nella seconda puntata di mercoledì 9 settembre; Matteo Renzi nella terza di giovedì 10; Matteo Salvini in quella già in programma per il 16; Luigi Di Maio, ad oggi previsto per la serata del 17.

Porta a Porta, in onda su Rai 1 da 25 anni: a gennaio 2021 ci sarà una speciale prima serata

Quella in onda da stasera è la 26esima edizione di Porta a Porta condotta dall’instancabile Bruno Vespa. A gennaio 2021 il programma di Rai 1 sarà in programmazione da 25 anni e la ricorrenza verrà anche festeggiata dalla trasmissione.

Come? Al momento, per il prossimo gennaio è già stato annunciato l’arrivo in palinsesto di una speciale prima serata, visto che la primissima puntata del talk show – “terza camera del Parlamento” andò ufficialmente in onda il 22 gennaio 1996, con l’allora ospite Prodi.

Nel corso della nuova stagione tv, infine, non mancheranno altri appuntamenti in prime time con la conduzione del giornalista aquilano: la maratona in collaborazione con il Tg1 per seguire “live” i risultati del voto per le elezioni regionali e il referendum e la più tradizionale serata dedicata ogni anno al Venerdì Santo.