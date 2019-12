Quest’oggi, 20 dicembre 2019, Pomeriggio 5 è ufficialmente andato in vacanza. Barbara d’Urso ha salutato il suo pubblico ed annunciato che si prenderà una piccola pausa per passare il Natale con la sua famiglia. A gennaio 2020, per la conduttrice, gli appuntamenti si moltiplicheranno, ma l’appuntamento delle 17:20 dal lunedì al venerdì rimarrà uno dei capisaldi dell’ammiraglia Mediaset. Ecco quando lo show tornerà in onda.

Pomeriggio 5 quando torna: la messa in onda a gennaio 2020

Così come vuole un vecchio detto popolare sarà l’Epifania a portarsi via tutte le Feste. Dopo l’ultimo lunedì di festeggiamenti fra regali, dolci e soprattutto amici e parenti, il palinsesto di Canale 5 tornerà a popolarsi dei programmi che tengono quotidianamente compagnia ai telespettatori.

Dal 7 gennaio 2020 quindi Barbara d’Urso tornerà in tv con il consueto appuntamento. Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì dalle 17:20 alle 18:30 circa, riaccenderà i motori per parlare di cronaca, attualità, società e gossip. In studio, quindi, si riprenderanno le fila delle storie lasciate a metà, ma soprattutto si continueranno a combattere i furbetti. Tanti gli ospiti in studio anche se, con l’inizio del Grande Fratello Vip, gli opinionisti della famosa ed amata conduttrice rischieranno di essere dimezzati.

Nel frattempo, da lunedì 23 dicembre al 6 gennaio 2020 i telespettatori di Canale 5 potranno far scorpacciata di film natalizi pronti a fargli vivere appieno il clima natalizio.

Pomeriggio 5 e gli altri impegni di Barbara d’Urso

Ricapitolando dal 7 gennaio 2020, dopo che l’ultima puntata è andata in onda il 20 dicembre 2019, ritornerà in tv Pomeriggio 5.

Dal 12 gennaio 2020, invece, ritornerà anche Domenica Live. Durante la stessa giornata, ma in prima serata, prenderà subito il via anche Live non è la d’Urso, come già vi avemao accennato. Il motivo del nuovo spostamento? L’inizio del GF Vip di Alfonso Signorini che andrà in onda con ben due prime serate.

Insomma il nuovo anno inizierò con il botto per Barbara d’Urso. Molto probabilmente la conduttrice non potrà godersi tutte le festività, ma dovrà tornare al lavoro per organizzare le nuove puntate delle sue amatissime trasmissioni. Oltre a questo, molto presto, si riaccenderanno le luci anche nella casa del GF per i non famosi.