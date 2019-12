Live Non è la d’Urso cambia programmazione da gennaio 2020. Quando andrà in onda? Ebbene il programma di Barbara d’Urso non terrà più compagnia ai telespettatori né la domenica, né il lunedì sera, ma … . Vi sveliamo in anteprima il giorno in cui potrete continuare a seguire i dibattiti che si svolgono all’interno del salotto dell’amatissima conduttrice. Siete pronti?

Live Non è la d’Urso cambia programmazione: la messa in onda

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, o nuovi spostamenti all’interno del palinsesto dell’ammiraglia Mediaset, dal prossimo 15 gennaio 2020 Live Non è la d’Urso cambierà programmazione ritrovando i suoi telespettatori il mercoledì sera.

Sì, proprio così. Avete capito benissimo. Il programma ritornerà ad andare in onda nella serata in cui era stato collocato durante la sua prima edizione.

Vogliamo però fermare subito i possibili commenti dei detrattori. Il cambio all’interno del palinsesto Mediaset non è stato apportato per colpa degli ascolti, come alcuni potrebbero pensare. Oltretutto lo show ha superato il suo obiettivo e nelle ultime puntate ha mostrato di aver diverso potenziale e di poter crescere. Basta controllare i dati Auditel.

Il passaggio dal lunedì sera al mercoledì ha alle spalle un altro motivo. Quale? Ebbene a gennaio 2020 prenderanno il via diversi reality, fra cui l’attesissimo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

I vertici Mediaset hanno a lungo discusso e stanno ancora cercando di organizzare le cose al meglio. Il giorno del GF, però, è sicuramente il lunedì. Negli altri giorni, invece, sono già stati collocati altri programmi che terranno compagnia ai telespettatori. Cercando di incastrare, pertanto, tutti i pezzi del puzzle, la collocazione di Live Non è la d’Urso è tornata ad essere quella originaria.

Ricapitolando ad oggi la situazione all’interno del palinsesto di Canale 5 sembrerebbe proprio questa: GF in onda dal 13 e Live Non è la d’urso dal 15 gennaio 2020.

Perché non prima? Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, le trasmissioni ufficiali che, solitamente, popolano i palinsesti, molto probabilmente saranno ancora in ferie. Terminato, però, il periodo natalizio, l’ammiraglia Mediaser ripartirà con il botto!

Live Non è la d’Urso: i temi

Quali nuovi dibattiti dovremo aspettarci? Impossibile sapere ora quali gossip e quali personaggi famosi saranno sotto i riflettori da qui ad un mese. Tutto può succedere. Sicuramente vi saranno sempre Vip pronti a sfidare le 5 cattivissime sfere, ma anche a raccontarsi.