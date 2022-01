Scintille a Pomeriggio 5 tra il giornalista Paolo Brosio e la conduttrice Barbara D’Urso. Il giornalista rivolgendosi alla padrona di casa del salotto pomeridiano di Canale 5 dice: “Non mi invitare più”. Ma vediamo come sono andate le cosa, cosa ha scaturito la discussione tra i due, e soprattutto la reazione di Barbara D’Urso alle parole di Paolo Brosio.

Pomeriggio 5, scintille tra Paolo Brosio e Barbara D’Urso

Durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda, lunedì 24 gennaio 2022, è andato in scena uno scontro tra titani. Ospite del salotto pomeridiano di Canale5, il giornalista Paolo Brosio. Argomento al centro del dibattito televisivo: i no vax e l’opinione di alcuni esponenti della Chiesa.

Paolo Brosio contro Barbara D’Urso: “Non mi invitare più”

L’intervento di Don Mauro, che si è mostrato intransigente sulla questione, fa agitare non poco Paolo Brosio che, ospite della puntata, ha sbottato furioso, alzando la voce e sbattendo le mani sul tavolo per reclamare il silenzio durante il proprio intervento. “Basta dividere l’umanità tra bene e male e vaccinati e non vaccinati. Ora mi fate parlare! Se io vengo nella sua chiesa in quanto guarito dal Covid e lei prova a cacciarmi c’è da ridere, perché io non esco dalla chiesa! Anzi lei mi deve dare i sacramenti di Dio. Vaccinarsi è una scelta, vergognatevi e lo Stato si assuma la responsabilità”.

Rivolgendosi poi alla padrona di casa il giornalista dice: “Ora mi fai finire Barbara, fammi finire adesso! Sennò non mi inviti più e non mi fai venire, non è giusto! Sono arrabbiato e avvelenato”.

Barbara D’Urso: “Non mi dici non mi invitare più”

Barbara D’Urso, visibilmente scioccata dalla reazione del giornalista, interviene prendendo la parola. La conduttrice, che si è sentita giustamente chiamata in causa dal giornalista e dice: “Paolo non mi dici se no non mi inviti più, io da padrona di casa ti invito ad avere un tono educato e di far intervenire anche gli altri”.