Dal 5 al 7 settembre 2025, Polignano a Mare si trasforma nella capitale della musica con la rassegna “Polignano a Mare Città della Musica – Omaggio a Domenico Modugno – Grandi Artisti, Bande in Festa”. Tre giornate di concerti, incursioni musicali e spettacoli per rendere omaggio al grande cantautore pugliese, intrecciando tradizione bandistica e musica d’autore.

Polignano a Mare Città della Musica – Omaggio a Domenico Modugno, dande in festa: musica itinerante nel cuore della città

Ogni pomeriggio, dalle 18.00 alle 20.30, le strade di Polignano saranno animate dalle bande pugliesi che partiranno dai luoghi più suggestivi della città per arrivare in piazza Suor Maria Giovanna Laselva. A guidare queste incursioni sarà Renzo Rubino, artista pugliese che ha dedicato il suo ultimo album Il silenzio fa boom (2024) alla tradizione bandistica, riportandola al centro dell’attenzione nazionale.

Il programma pomeridiano prevede:

Venerdì 5 settembre : Gran Concerto bandistico cittadino “D. Giuliani” di Polignano a Mare e Banda Associazione culturale musicale “Alula” di San Pietro Vernotico.

Sabato 6 settembre : Grande Orchestra di Fiati “G. Ligonzo” di Conversano e Grande Orchestra di Fiati di San Severo.

Domenica 7 settembre: Centenario Concerto Bandistico Città di Polignano a Mare “Piero Serripierro” e Storico Concerto Bandistico “B. Abbate” di Bisceglie.

“Le bande hanno una forza antica e modernissima: parlano a tutti, senza barriere” – ha dichiarato Rubino – “A Polignano porteremo questo spirito nel segno di Domenico Modugno, un gigante che ha saputo trasformare le radici in poesia.”

I grandi eventi serali in piazza

Gli spettacoli principali si svolgeranno in piazza Suor Maria Giovanna Laselva alle 21.00, sempre a ingresso libero.

Venerdì 5 settembre: Concerto-spettacolo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Valter Sivilotti, insieme a cinque giovani interpreti di Area Sanremo 2024. La serata sarà arricchita dall’attore Davide Mancini e dalla presenza speciale di Gigliola Cinquetti.

Sabato 6 settembre: “Resta cu ’mme”, concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il cantautore Peppe Voltarelli, in un originale omaggio a Modugno con arrangiamenti del M° Sivilotti.

Domenica 7 settembre: Gran finale con la direzione artistica di Stefano Senardi e Luca Bernini, condotto da Renzo Rubino e Gino Castaldo. Una serata-evento che unisce musica e parole con ospiti d’eccezione: talk-concerto di Castaldo e Paola Turci, performance di Rubino con La Sbanda, esibizione di Vinicio Capossela e chiusura con La Niña e il suo Furèsta Tour, premiato con la Targa Tenco 2025 come miglior album in dialetto.

Un grande omaggio a Domenico Modugno

Con questo fitto programma, Polignano a Mare celebra il legame indissolubile con Domenico Modugno, trasformando la città in un palcoscenico diffuso in cui tradizione popolare, bande musicali e grandi interpreti italiani si incontrano.

L’evento è organizzato da Regione Puglia e Amministrazione comunale di Polignano a Mare, in collaborazione con Puglia Culture, grazie al Fondo Speciale Cultura e al supporto del Comune.