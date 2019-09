Nella puntata di sabato pomeriggio di Italia Sì, programma condotto da Marco Liorni, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha dichiarato di essere malato. La sua confessione ha gelato il pubblico. Coruzzi poi ha aggiunto di doversi fermare e per questo motivo sarà meno presente in televisione. Di seguito le notizie sulla sua malattia.

Platinette malattia: la confessione di Mauro Coruzzi

Una confessione inaspettata ha spiazzato il pubblico di Italia Sì, programma pomeridiano condotto da Marco Liorni. Mauro Coruzzi, alias Platinette, da sempre ospite del programma, ha dichiarato di essere malato e di dover abbandonare per un po’ gli studi televisivi. Una doccia fredda per i suoi sostenitori, Platinette è divenuta ormai un’icona della televisione italiana. Queste le sue parole:

Dopo 45 anni di lavoro, in cui ho conosciuto i miei idoli, diventati poi miei amici, dopo una vita piena di impegni, devo combattere un male molto difficile che mi ha colpito e che mi porto dentro di me. Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, arrivavo a trascinare una gamba. Ad un certo punto il male va estirpato.

Platinette sarà giudice di Amici Celebrities?

Platinette sarà meno impegnata in televisione perchè, come abbiamo spiegato, dovrà combattere la malattia. Mauro Coruzzi, però, dovrebbe essere confermato all’interno della giuria di Amici Celebrities, versione vip del talent show condotto da Maria De Filippi.

Coruzzi giudicherà i concorrenti di Amici Vip (QUI IL CAST COMPLETO) insieme a Giuliano Peparini e Ornella Vanoni, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni.

È probabile, invece, che Mauro Coruzzi lasci per un po’ Italia Sì, programma che spesso lo vedeva ospite in studio. Platinette non potrà essere sempre presente e per questo motivo si allontanerà per un po’ dal programma di Marco Liorni.

Tutta la redazione di SuperGuidaTv augura una pronta guarigione a Mauro Coruzzi nella speranza che possa vincere il male e tornare più forte di prima negli studi televisivi.