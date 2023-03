Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da ictus ischemico lo scorso 14 Marzo ma la notizia è stata data solo ieri dal suo agente per poter riferire un quadro più preciso e rassicurante sulle condizioni di salute del noto personaggio tv. Attualmente Platinette è ricoverata in ospedale e seguita costantemente dall’equipe medica. Ma come sta? Ecco cosa sappiamo al momento.

Platinette colpita da ictus: come sta adesso

Platinette, come abbiamo detto, ha avuto un ictus ischemico Martedì. In proposito, il suo agente ha dichiarato che “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso gli accertamenti”. Per il momento pertanto, a quanto apprendiamo, è tutto sotto controllo e ci si aspettano ulteriori aggiornamenti al più presto. L’ultima apparizione di Coruzzi in tv risale allo scorso Sabato.

Scoperta da Maurizio Costanzo

Platinette, opinionista e, alle volte, conduttore (è stata al timone di Platinissima e Bisturi Nessuno è perfetto!), oltre che voce fra le più conosciute della televisione e della radio degli ultimi anni, è una delle tante “scoperte” di Maurizio Costanzo. I suoi esordi infatti, risalgono al Maurizio Costanzo Show, dove subito si fece notare per l’ironia, la cultura ed una certa irriverenza di giudizio e comportamento.

Proprio per ricordare Costanzo, scomparso a 84 anni il 24 Febbraio, nelle ultime settimane Coruzzi, nato a Langhirano nel 1955, era stato in varie trasmissioni Rai e Mediaset. Platinette è certamente uno dei personaggi più iconici del momento, anche per via della sua non comune versatilità.

Oltre ad aver partecipato a diversi programmi fra i quali Amici di Maria De Filippi, Buona Domenica e Italia sì, ha anche recitato al cinema. Ha preso parte infatti, a Dante di Pupi Avati ed ha avuto un ruolo nel film Magnifica presenza.