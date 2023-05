Mercoledì 31 Maggio su Italia Uno alle 21.20, va in onda Pirati dei Caraibi-La vendetta di Salazar, quinto capitolo del fortunatissimo franchise Disney che vede Johnny Depp nell’iconico ruolo del pirata Jack Sparrow. Pur non riscontrando gli stessi favori della critica dei suoi prequel, anche questo film del 2017 ha ottenuto un buon successo di pubblico. La pellicola paga, come sempre accade quando le saghe cominciano ad allungarsi un po’ troppo, una sceneggiatura a volte farraginosa e qualche ripetizione.

Ad ogni modo anche Pirati dei Caraibi-La vendetta di Salazar si può considerare un film riuscito e di certo vale la pena vederlo. Ecco alcune curiosità sul suo conto.

Pirati dei Caraibi-La vendetta di Salazar: la trama in breve e il cast

Henry, per liberare il padre Will dalla maledizione che ha addosso, ha una sola possibilità: recuperare il Tridente di Poseidone. Per riuscire nella complicata impresa però, l’uomo ha bisogno dell’ aiuto di Jack Sparrow e Carina Smith, un’astronoma sulla quale pende l’accusa di essere una strega. Su tutti loro incombe il terribile Salazar, al quale devono sfuggire.

Uno dei punti di forza di Pirati dei Caraibi-La vendetta di Salazar, come accade per tutti i film della saga, è l’eccellente cast: ad affiancare il bravissimo Johnny Depp ci sono, fra gli altri, Javier Bardem, Stephen Graham, Martin Klebba, Adam Brown, Orlando Bloom, Kaya Scodelario, Angus Barnett e il Beatle Paul McCartney nella parte di Jack Teague.

Curiosità sul film

Pronti a scoprire alcune curiosità su Pirati dei Caraibi-La vendetta di Salazar? Eccone un elenco: