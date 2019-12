Pippo Baudo è il re della televisione italiana e del Festival di Sanremo. Con ben 13 conduzioni detiene il record al Teatro Ariston della celebre kermesse canora che quest’anno sarà affidata per la prima volta ad Amadeus. All’età di 83 anni Baudo è ancora uno dei conduttori più amati dal pubblico, anche se in video lo si vede di rado sicuramente per una scelta personale. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni però il conduttore ha voluto polemizzare contro mamma Rai.

Pippo Baudo contro la Rai: “mi piacerebbe mi dicesse grazie, ma…”

Conduttore e scopritore di talenti, Pippo Baudo è senza alcun dubbio il re del piccolo schermo. 13 conduzioni del Festival di Sanremo, programmi di grandissimo seguito e successo e tantissimi i talenti scoperti: da Laura Pausini a Heather Parisi, da Lorella Cuccarini a Giorgia e chi più ne ha ne metta.

83 anni di cui 60 vissuti in televisione diventando uno dei volti storici e più amati dal grande pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori. Nonostante ciò però Baudo dalle pagine di Sorrisi ha lanciato una vera e propria frecciatina alla Rai:

Questo mestiere non bisogna farlo per ricevere gratitudine perché la gratitudine non è dell’uomo. Mi piacerebbe che la Rai mi dicesse: “Grazie”. Ma non me lo dirà mai.

Pippo Baudo, i momenti difficili a Sanremo e l’augurio ad Amadeus

Un semplice “regalo” quello richiesto da Pippo Baudo che a Sorrisi ha raccontato anche alcuni momenti difficili trascorsi proprio sul palco di Sanremo. Il primo è stato in occasione della vittoria del trio Morandi-Tozzi-Ruggeri con il brano “Si può dare di più”:

“al momento della riesecuzione del brano Gianni Morandi era seduto sulle scale della scenografia e piangeva. Gli chiesi: “Piangi per l’emozione?”. E lui: “No, piango perché è la più brutta vittoria della mia vita: io sto vincendo Sanremo e in questo stesso giorno muore Claudio Villa, il mio cantante di riferimento”.

Un altro momento difficile è stato quando, suo malgrado, si è trovato costretto a squalificare Loredana Bertè e Ivana Spagna in gara a Sanremo con il brano “Musica e parole” nel 2008: ”