È andata in scena ieri sera dall’Arena di Verona la prima puntata dei Seat Music Awards 2021 in diretta su Rai 1, condotta dalla coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Tanti gli artisti che si sono esibiti. Presenti anche alcuni personaggi tv, come Maria De Filippi, premiata per il grande supporto alla musica attraverso Amici, e il duo comico Pio e Amedeo, premiati per il successo ottenuto con “Felicissima sera”. Proprio il duo comico, in diretta tv e su Rai 1 ha mandato una frecciatina a Fedez. Ovviamente non si è fatta attendere la risposta video del rapper.

Cosa hanno detto Pio e Amedeo su Fedez ai Seat Music Awards 2021?

Pio e Amedeo durante il loro intervento sul palco, hanno ironizzato con Carlo Conti per la sconfitta del suo programma “Top ten” battuto proprio dal loro “Felicissima Sera” definendo “un’umiliazione, una macchia” nel suo curriculum. Ma quella che non è passata inosservata è la frecciatina lanciata a Fedez. “Grazie alla Rai per non averci censurato!”, hanno sottolineato, facendo riferimento a Fedez e all’episodio avvenuto sul palco del Primo Maggio. “Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che è libera! Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto!” – hanno dichiarato i due comici.

Pio e Amedeo non si sono limitati solo all’episodio del Primo Maggio ma hanno parlato degli “smalti“ sponsorizzati sui social dal rapper. Il discorso poi si conclude con un inno alla libertà: “Noi dedichiamo questo premio… alla libertà di opinione. Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, viva la libertà”. Un intervento di pochi minuti che, però non è passato inosservato al pubblico e anche Fedez che in un video su Instagram risponde al duo comico.

Il discorso di Pio e Amedeo

pio e amedeo: “io farei un applauso alla rai”intanto il pubblico: 🧍🏻‍♀️

CHE COMICI, la burla italiana @Fedez #SeatMusicAwards pic.twitter.com/A5zmEHsqUo — marti (@aronxavocado) September 9, 2021

Perchè Fedez non era ai Seat Music Awards 2021: la risposta di Stefano Coletta

Durante la conferenza stampa di presentazione, noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto al direttore Stefano Coletta il motivo dell’assenza di Fedez tra gli ospiti musicali. Lui ha escluso un nesso con l’intervento del cantante sul palco del Primo Maggio: “La sua assenza ci è stata comunicata. L’abbiamo invitato ma lui non ha potuto essere presente per impegni suoi contrattuali. Non c’è alcun nesso con quanto accaduto il 1° Maggio”.

La risposta di Fedez a Pio e Amedeo via Instagram

Attraverso Instagram Stories, Fedez, ha replicato alle parole di Pio e Amedeo dicendo: “Stavo andando a nanna e mi hanno scritto “Pio e Amadeo t hanno dissato“… Figo, una delle cose più fighe viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputt*nare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per vendere i miei smaltini”.

Fedez poi torna sull’argomento e conclude dicendo: “Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne*ro e fr*cio… Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I ne*ri e i fr*ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”. Non manca il dito medio con smalto.

La risposta video di Fedez