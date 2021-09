Il 9 e 10 settembre in prima serata su Raiuno ci sono i Seat Music Awards 2021. A fare ancora una volta gli onori di casa i conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Nel corso delle serate, verranno consegnati premi speciali ad Amadeus e a Maria De Filippi per il loro contributo alla musica mentre Andrea Bocelli celebrerà i dieci anni della sua Andrea Bocelli Foundation, che raccoglierà fondi anche durante la trasmissione, per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 2016.

Ospiti della manifestazione musicale Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Marco Giallini, Jerry Calà, Giorgio Panariello, Pio e Amedeo e Alessandro Siani.

Seat Music Awards 2021: la conferenza stampa. Fedez escluso?

Abbiamo partecipato in streaming alla conferenza stampa a cui oltre i conduttori hanno preso parte il direttore di Raiuno Stefano Coletta e Nek. Il direttore Stefano Coletta ha definito questo evento una vera festa: “I SEAT Music Awards sono la porta di ingresso al palinsesto di garanzia. Quest’anno abbiamo voluto aspettare che la platea televisiva fosse più solida e più fitta rispetto all’anno scorso. Per noi, i SEAT Music Awards rappresentano il segno più tangibile della connessione tra Rai e il mondo dello spettacolo che tanto ha sofferto la sospensione dell’espressione libera della musica e dell’intrattenimento. Questi due eventi rappresentano una festa. Avremo la presenza degli artisti più importanti che ci hanno accompagnato in questo anno difficile. Ci saranno dei premi importanti. E’ una festa trasversale per la tv. Io, come direttore, penso che ci siano degli eventi che devono mettere insieme i protagonisti della tv italiana. Ci saranno, quindi, tanti altri rappresentanti di mondi non Rai perché è una festa di ripartenza. Sono contento che, per il decimo anno, avremo all’Arena Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Entrambi rappresentano famiglia per Rai 1. Sono un riferimento per tanti target e ci faranno entrare con un codice di grande abitudinarietà e familiarità. Voglio ricordare che anche la domenica pomeriggio, ci sarà un altro evento capitanato da Nek che stiamo testando come conduttore. Nek è molto empatico ed è portatore di quello che il mondo della musica ha vissuto”.

La parola è passata poi a Carlo Conti: “Tra me e Vanessa, c’è una grande intesa, ci capiamo al volo. Ci saranno tantissimi ospiti. Sarà una grande festa che consolida la ripartenza avvenuta l’anno scorso. Tornare a Verona è come tornare a casa, è una città fantastica. Questo evento va dedicato interamente a Raffaella Carrà. Sono felice anche della presenza di Loretta Goggi che festeggerà i 40 anni di Maledetta Primavera. Sarò orgoglioso di premiare Maria De Filippi e Amadeus. Sarà una festa tra amici e un grande appuntamento di musica dal vivo”, ha dichiarato.

Sulla sua veste come conduttore, Nek ha rivelato di aver trovato nuovi stimoli nella televisione: “L’anno scorso, Carlo mi diede la giacca del conduttore! Per il lavoro che faccio, sono sempre alla ricerca di stimoli. Rincorro le emozioni per poterle restituire. Ho avuto modo di testare la televisione e mi piace, è un linguaggio che mi piace molto, provo a crescere e vedermi anche in quell’ambito è una cosa che mi trasmette energia, che mi muove qualcosa. Potrei continuare, chissà. Incarnare la veste di conduttore e intervistare i miei colleghi mi affascina e mi intriga. Provo la stessa emozione che potrei provare al termine di una performance. Stare dall’altra parte mi mette in una condizione diversa, ho meno pressione addosso”, ha confessato.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto al direttore Stefano Coletta il motivo dell’assenza di Fedez tra gli ospiti musicali. Lui ha escluso un nesso con l’intervento del cantante sul palco del Primo Maggio: “La sua assenza ci è stata comunicata. L’abbiamo invitato ma lui non ha potuto essere presente per impegni suoi contrattuali. Non c’è alcun nesso con quanto accaduto il 1° Maggio”.

Vanessa Incontrada, al suo prossimo debutto nel programma satirico Mediaset “Striscia La Notizia”, si è detta felice e soddisfatta di accompagnare ancora una volta Carlo Conti in questa avventura: “Non me l’aspettavo. Sono molto felice. Tra me e Carlo, c’è un rapporto di grande stima e amicizia. So che tra noi due, sul palco, c’è un rapporto che va al di là del lavoro e credo che questo si percepisca. Sarà un SEAT Music Awards un po’ diverso. Quest’anno, ci saranno anche altri tipi di artisti come ospiti, attori, conduttori, comici. E’ una cosa che mi rende felice. E’ un messaggio importante: tutti i mondi artistici possono mischiarsi. Spero che quest’apertura mentale diventi sempre più forte”. Oltre a Raffaella Carrà, previsti omaggi a Stefano D’Orazio e Gino Strada.