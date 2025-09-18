Napoli si prepara a rendere omaggio a Pino Daniele con ‘Pino è – Il viaggio del Musicante’. Giovedì 18 settembre 2025 si terrà un concerto tributo al cantautore in occasione dei 70 anni dalla sua nascita e 10 dalla sua scomparsa. Scopriamo insieme chi sono i conduttori, quando andrà in onda in tv e il cast.

Pino è: chi sono i cantanti che omaggeranno Pino Daniele

Carlo Conti e Fiorella Mannoia saranno i conduttori di Pino è – Il viaggio del Musicante’. Per celebrare Pino Daniele, giovedì 18 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli si terrà un tributo (sold out) con alcuni degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Un evento che sarà ripreso dalle telecamere Rai e che andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai1, in streaming su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2.

Ma chi saranno gli artisti presenti? Ci saranno Elisa; Giorgia; Emma; Elodie (dalla sede degli STATI UNITI DEL MONDO e del MUSEO DELLA PACE, nella sezione “PINO DANIELE ALIVE”); Geolier; Mahmood; Salmo; Giuliano Sangiorgi; Francesco De Gregori; Diodato; Irama; Noemi; The Kolors; Serena Brancale; Raf; Ron; Rocco Hunt; Clementino; Alex Britti ed Enzo Avitabile.

Tra racconti, aneddoti, omaggi, assisteremo ad esibizioni inedite e duetti emozionanti. Inoltre verrà ripercorsa la vita e la carriera di Pino Daniele proprio attraverso la sua musica. E ancora sarà presente Alessandro Siani, con tutta la sua comicità, e gli amici di Pino Daniele: Gigi De Rienzo; Ernesto Vitolo; Rosario Jermano; Tony Esposito; Tullio De Piscopo.

Chi aprirà il concerto

Il concerto inizierà alle 20.30 ma per esigenze televisive si potrà accedere entro le 20. Ad aprire l’evento live ci sarà BOSNIA, ROSITA BRUCOLI, ROSSANA DE PACE, VITTORIA SCIACCA e X GIOVE, i giovani talenti finalisti dei MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE. Il vincitore assoluto del Musicante Award verrà proclamato e premiato sul palco.

Il ricavato dell’evento finanzierà il Progetto PREME di OPEN Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, che punta a garantire cure personalizzate e innovative ai bambini oncologici. Grazie alla Fondazione Pino Daniele Ets, invece, verranno istituite borse di studio e iniziative per sostenere giovani talenti musicali e contrastare la povertà educativa, promuovendo il linguaggio della musica nelle realtà più fragili.