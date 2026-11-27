Il finale di DOC – Nelle tue mani 4 è andato in onda giovedì 26 novembre su Rai 1, davanti a 4.354.000 spettatori con il 26,2% di share. Tra i volti della fiction c’è quello di Pierpaolo Spollon, che dal 2020 interpreta il medico Riccardo Bonvegna. Nelle stesse settimane l’attore padovano è su Netflix con ChiaroScuro, dove veste i panni di Cosmo Speranza, un esperto d’arte che si ritrova a indagare. Due ruoli che raccontano bene perché, per noi, Spollon è l’attore del momento.

Pierpaolo Spollon, da Riccardo Bonvegna in DOC a Cosmo Speranza in ChiaroScuro

In DOC abbiamo conosciuto Riccardo Bonvegna come un giovane medico alle prese con la propria crescita professionale e con le responsabilità del reparto. Quattro stagioni hanno dato a Spollon il tempo di mostrare anche le incertezze del personaggio, spesso con una reazione trattenuta o un silenzio. È anche in quei momenti che si capisce quanto il pubblico abbia imparato a conoscere Riccardo.

In ChiaroScuro, disponibile su Netflix dall’11 novembre 2026, Spollon ha un compito diverso. Il suo Cosmo Speranza è un esperto d’arte e la serie si regge anche sul ritmo degli scambi con Andrea Lattanzi, con cui condivide il ruolo da protagonista. Il giallo e la commedia convivono negli otto episodi, ambientati nella Roma del mondo dell’arte. Qui Spollon può giocare con le battute e con il modo tutto suo in cui Cosmo osserva ciò che gli accade intorno.

Da L’allieva a Che Dio ci aiuti, i ruoli di Pierpaolo Spollon nelle fiction Rai

Prima di DOC, molti spettatori lo avevano già incontrato ne L’allieva. Spollon era Marco Allevi, il fratello minore di Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi. Diplomato all’Accademia di Belle Arti e appassionato di fotografia, Marco apparteneva alla vita privata di Alice e portava nella serie la complicità e i piccoli attriti di un rapporto tra fratelli.

In Che Dio ci aiuti ha interpretato Emiliano Stiffi, lo psichiatra del convento degli Angeli Custodi, presente nella sesta e nella settima stagione. La serietà con cui Emiliano affronta il suo lavoro e l’impaccio che mostra nelle vicende sentimentali gli hanno dato spazio per alternare tenerezza e comicità. Una parte della leggerezza che oggi ritroviamo in ChiaroScuro si vedeva già lì.

A mostrare un altro lato della sua recitazione sono state La porta rossa, il poliziesco dalle atmosfere soprannaturali in cui ha interpretato Filip Vesna, e Blanca, dove ha vestito i panni dell’enigmatico Nanni accanto a Maria Chiara Giannetta. Nella miniserie Leonardo ha interpretato anche Michelangelo. Rivedere questi ruoli aiuta a capire quanto Spollon abbia cambiato registro già negli anni in cui il pubblico cominciava a identificarlo con il camice di DOC.

Pierpaolo Spollon tra cinema e streaming

ChiaroScuro è il suo primo ruolo su Netflix come protagonista di questa serie, ma il pubblico della piattaforma lo aveva già visto nella seconda stagione di Odio il Natale, dove interpretava Filippo. Nel 2025 è stato Bruno in Hotel Costiera, la serie di Prime Video con Jesse Williams. Al cinema ha lavorato con Emanuele Crialese in Terraferma, con Edoardo Leo in Che vuoi che sia e con Tiziano Russo in Fatti vedere, che lo ha riunito a Matilde Gioli.

Il finale di DOC 4 e l’uscita di ChiaroScuro hanno messo vicini due dei suoi personaggi più diversi. Con Riccardo, Spollon ha costruito un legame con il pubblico stagione dopo stagione. Con Cosmo, gli è bastato cambiare il ritmo di una scena per farci riscoprire il suo lato comico. È questo che rende interessante seguirlo da un progetto all’altro.