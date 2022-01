Pierpaolo Pretelli ne ha fatta di strada in questi anni! È partito come “Velino” di Striscia la Notizia, passando poi come concorrente del Grande Fratello Vip. Nel 2021 partecipa come concorrente a Tale e Quale Show, e poi lo Chiama Mara Venier per partecipare a Domenica In. Ora sembra arrivare per lui una svolta clamorosa: avrà un programma tutto suo in Rai? Vediamo di sapere qualche dettaglio in più sulle indiscrezioni che circolano in queste ore.

Pierpaolo Pretelli: avrà un programma tutto suo in Rai? L’indiscrezione

Stando a quanto scrive Dagospia, il giovane e talentuoso Pierpaolo Pretelli, che ha dimostrato di essere non solo bello, ma anche bravo, potrebbe avere presto in Rai un programma tutto suo. Dopo essere stato un ottimo concorrente di Tale e Quale Show con Carlo Conti, ed essere entrato nel cast fisso di Domenica In con Mara Venier, arriva una svolta clamorosa nella sua carriera: un programma tutto suo. Un sogno che diventa realtà, dunque; l’ex gieffino accarezza da tempo la possibilità di diventare uno showman di successo.

Il trionfo di Pretelli con Zia Mara a Domenica In: il suo Achille Lauro piace a tutti!

“Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo” così si legge sul portale di Dagospia sul futuro del fidanzato di Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli e l’amore per Giulia Salemi

Insomma, un momento magico per Pretelli non solo per la carriera ma anche per l’amore. Fidanzato con Giulia Salemi ormai da un po’, parlano di un futuro insieme: matrimonio e figli. Ricordiamo che Pierpaolo è già papà del piccolo Leo, avuto dalla modella Ariadna Romero.

Sicuramente le apparizioni televisive di Pretelli mettono d’accordo tutti portandolo costantemente in trend sui social tanto che i dirigenti Rai hanno visto in lui un papabile candidato per conquistare quella fascia di pubblico giovane, grazie anche all’ausilio della piattaforma RaiPlay.

Sarà veramente così? Pretelli avrà un programma tutto suo? Noi glielo auguriamo perché il talento di Pierpaolo è sotto gli occhi di tutti. Non meno scontata la sua educazione e dolcezza nel porsi agli altri. In un mondo dove sembra che ad avere successo debbano essere solo i “bad boys”, un ragazzo perbene è davvero una bella cosa. Siete d’accordo?