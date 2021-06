L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli, torna alla sua più grande passione: la musica. Il nuovo singolo si intitola “L’estate più calda” (MNcomm / Warner Music). Il brano è stato scritto a 4 mani con Shade e prodotto da Jaro. Un brano che sicuramente diventerà il nuovo tormentone dell’estate 2021. Il ritorno alla musica a distanza di un anno da “Rondine”, brano pubblicato nell’estate 2020 in featuring con Giorgina, è stato spoilerato involontariamente questa mattina dall’ex inquilina della casa del GFVIP nonché fidanzata di Pretelli: Giulia Salemi. L’ex gieffina, accortasi dello spoiler ha poi cancellato tutto da Instagram.

Pierpaolo Pretelli: la data del nuovo singolo

“L’estate più calda”, il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli sarà disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download da venerdì 18 giugno 2021. Nel corso di una nostra intervista a Pierpaolo, era stato lui stesso ad anticiparcelo: “Ora mi sto dedicando ad un progetto musicale perché quest’estate uscirà una mia canzone reggaeton”.

I nuovi progetti tv di Pierpaolo Pretelli

Sono mesi intensi per la coppia Salemi-Pretelli. Dopo il Grande Fratello Vip, Giulia e Pierpaolo si stanno concentrando a pieno ritmo sui prossimi progetti lavorativi, e a breve arriveranno grandi novità.

Da qualche settimana infatti, circola la voce che proprio l’ex concorrente del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, potrebbe partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in partenza su Rai 1 il prossimo settembre.

Al momento la notizia sulla sua partecipazione a Tale e Quale Show non è stata ancora confermata dal diretto interessato. Quello che possiamo però affermare, è che Pierpaolo Pretelli, tra nuovi progetti musicali e quelli televisivi, sicuramente continuerà a far parlare di se non solo per la love story con Giulia Salemi nata all’interno della casa del reality di Canale 5.