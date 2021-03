Pierpaolo Pretelli, intervista al finalista del Gf Vip

A poche settimane dalla fine del reality, Alfonso Signorini ha vuotato il sacco rivelando di aver tifato per Pierpaolo Pretelli. Un ragazzo che è riuscito a farsi apprezzare non solo dal conduttore ma anche dal pubblico per la sua bontà e sensibilità. Dopo aver archiviato l’infatuazione per Elisabetta Gregoraci, Pretelli ha ritrovato il sorriso grazie a Giulia Salemi.

Un amore ostacolato all’inizio dalla sua famiglia ma anche all’interno della casa. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Pierpaolo ha fatto un bilancio del suo percorso definendolo un viaggio alla scoperta di se stesso. Sul conduttore Alfonso Signorini che ha affermato di aver fatto il tifo per lui ha commentato: “Sono rimasto molto contento. Adoro Alfonso perché è una persona di rara sensibilità. Il fatto che abbia tifato per me mi rende orgoglioso ed è come una vittoria”.

Pierpaolo sta vivendo intanto la sua storia d’amore con Giulia Salemi. Gli abbiamo chiesto cosa abbia aggiunto l’influencer alla sua vita e la sua risposta è stata d’applausi. Pierpaolo ha trovato anche un punto d’incontro con la sua famiglia che ha deciso di sostenerlo in questo rapporto. Poi ha replicato a Tommaso Zorzi che in un’intervista televisiva aveva accusato Giulia e Pierpaolo di aver fatto un taglia e cuci su di lui.

Sulla partecipazione all’Isola dei Famosi della madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, Pierpaolo si è detto convinto che la donna possa portare un tocco ironico al programma. Prima di Giulia Salemi, Pierpaolo ha sofferto molto per Elisabetta. In molti fuori la casa sognavano di vederli insieme una volta usciti ma la loro amicizia speciale non si è tramutata in nulla di più. Pierpaolo però non si pente di nulla e non ha rimpianti. Gli chiediamo poi se lo vedremo prossimamente su Raiuno a “Tale e quale show”: “Tale e quale show è un programma che ho sempre guardato con interesse e da fan del programma mi piacerebbe farne parte. E’ tutto prematuro. Mi diletto ad imitare e so canticchiare”. Pierpaolo ha da poco rifiutato di prendere parte all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi pur se ha confidato che l’idea di partecipare a quella italiana lo solletica molto. Ce lo vedete in versione naufrago?

Pierpaolo Pretelli, intervista al finalista del Gf Vip

Pierpaolo, che esperienza è stata?

E’ stata un’esperienza lunga e intensa. Doveva durare 84 giorni e invece sono restato nella casa 170 giorni. Il tempo che ho vissuto all’interno della casa lo definisco come un viaggio alla scoperta di me stesso. Ho avuto modo di conoscere Pierpaolo con altri occhi scoprendo anche il suo lato più fragile. Sapevo di essere sensibile ma non immaginavo di esserlo così tanto. Mi sono lasciato andare alle emozioni e ad oggi sono contento del percorso che ho fatto. Nelle mie previsioni mai avrei pensato di arrivare in finale. Credevo che la mia permanenza sarebbe durata un mese.

Che effetto ti ha fatto sapere che Alfonso Signorini tifava per la tua vittoria?

Sono rimasto molto contento. Adoro Alfonso perché è una persona di rara sensibilità. Ricordo ancora quando è entrato nella casa a Natale per metterci al corrente della situazione che si stava vivendo fuori. Nelle sue parole si percepiva la commozione. Il fatto che abbia tifato per me mi rende orgoglioso ed è come una vittoria.

Quando è uscito dalla casa ha visto i confessionali o ha letto le dichiarazioni dei tuoi coinquilini? C’è qualcuno che ti ha deluso?

Sono un ragazzo molto attento e un po’ di cose che ora ho notato all’esterno le avevo percepite quando ero nella casa. Non mi sono fatto nemici. Mi sono scontrato con gli altri nel momento in cui ho preso le parti di Giulia perché avvertivo una sua difficoltà. Ho avuto pochissime nomination. Anzi, addirittura alcuni mi nominavano sapendo che io non me la sarei presa. Tutti hanno conosciuto il vero Pierpaolo.

All’interno della casa è scoppiato l’amore tra te e Giulia Salemi. Innanzitutto, come sta procedendo fuori la vostra relazione?

La relazione sta procedendo a gonfie vele. Siamo molto simili e affini. Sia io che Giulia siamo convinti di aver trovato l’anima gemella. Abbiamo entrambi bisogno di amare e in questo momento non ci risparmiamo. Ci sentiamo tremila volte al giorno, ci facciamo videochiamate. Grazie al prolungamento del programma, ho trovato l’amore.

Giulia ha speso bellissime parole per te dichiarando che sei stato il primo a farla sentire donna. Cosa ha aggiunto invece Giulia alla tua vita?

Giulia ha aggiunto un ingrediente importante nella mia vita, la felicità. Anche lei mi fa sentire uomo riempiendomi di attenzioni e complimenti. Per mio carattere sono insicuro e il fatto di avere accanto a me una persona come lei mi aiuta a reagire e mi accresce anche l’autostima. Sono innamorato perso e da parte sua sento lo stesso. Mi sento ricambiato.

Ho letto che al momento non pensate di andate a convivere. Non hai paura che la distanza possa compromettere il vostro equilibrio?

Nel caso in cui la distanza dovesse diventare un problema troverei una soluzione. Chiederei a Giulia di trasferirsi a Roma anche perché la mia priorità è mio figlio. So che a lei farebbe piacere.

La vostra storia è stata ostacolata dalla tua famiglia. Ora ha cambiato idea? Con tua mamma sei riuscito a chiarirti?

Con mia madre ho avuto modo di chiarirmi. Tutto quello che è successo nella casa è stato archiviato. Quello che conta per la mia famiglia è che io sia felice. Loro sono contenti del mio rapporto con Giulia.

In una recente intervista, Tommaso Zorzi ha dichiarato che tu e Giulia avreste fatto un taglia e cuci su di lui. Come hai reagito?

Il nostro non è stato un taglia e cuci. C’è stato un momento in cui Tommaso ha esagerato con i suoi modi di fare, ironici e pungenti, e io ho avuto una discussione con lui quando ho preso le parti di Giulia. Nella casa avevamo anche avuto modo di chiarire. Lui è quello che ha creato più dinamiche di tutti facendo taglia e cuci. Spero un giorno di instaurare un rapporto più sereno con lui. Ho sempre nutrito stima nei suoi confronti. Mi auguro anche che possa trovare un punto di incontro con Giulia.

Intanto all’Isola dei famosi c’è Fariba, la mamma di Giulia. Hai seguito la prima puntata? Come se l’è cavata secondo te?

Fariba mi fa morire dal ridere ed è davvero un personaggio. Penso che lei possa regalare un tocco ironico al programma. E’ una donna molto forte e penso che con i suoi modi di fare possa addirittura vincere.

Prima di Giulia Salemi, nella casa e fuori ha fatto molto discutere il rapporto che era nato con Elisabetta Gregoraci. In questi giorni hai rilasciato delle dichiarazioni in cui hai affermato che lei avrebbe avuto qualcuno che l’aspettava fuori dalla casa. Elisabetta ha poi replicato dicendo che devi farti la tua vita. Vuoi rispondere qualcosa?

Io ho risposto facendo riferimento al mio percorso all’interno della casa e a quello che ho vissuto. Ci sono dei video in cui lei mi dice che aveva una persona che l’aspettava fuori dalla casa e che era innamorata. Non ho detto nulla di nuovo né di diverso da quello che è stato detto da lei. Non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ho fatto. Sono dell’idea che ogni cosa accade perché deve accadere. Auguro a Elisabetta se non ce l’ha di trovare una persona che la ami allo stesso modo in cui io amo Giulia.

Dopo questa esperienza, hai ricevuto altre proposte? E’ vero che potresti sbarcare nel programma “Tale e quale show”?

Ad oggi non sono arrivate proposte. “Tale e quale show” è un programma che ho sempre guardato con interesse e da fan del programma mi piacerebbe farne parte. E’ tutto prematuro. Mi diletto ad imitare e so canticchiare. Ci devo lavorare su. Ora mi sto dedicando ad un progetto musicale perché quest’estate uscirà una mia canzone reggaeton.

Da “Uomini e Donne” a tentatore di “Temptation Island Vip”. E se ti proponessero invece di partecipare in coppia con Giulia Salemi?

Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me (ride).

Parteciperesti ad un altro reality?

Ho rifiutato di partecipazione a Superviventes, L’Isola dei famosi in versione spagnola. Non mi sembrava il caso di lasciare mio figlio ancora per tanto tempo da solo. Ammetto però che l’Isola dei Famosi è un’esperienza che mi solletica.