Pier Silvio Berlusconi ha deciso di firmare una pagina di ringraziamento sui principali quotidiani italiani per dire “grazie” a Checco Zalone dopo il risultato record di Buen Camino, diventato il film con il maggiore incasso nella storia del box office italiano. La scelta nasce dal valore industriale del progetto: Buen Camino è un titolo seguito lungo tutto il percorso produttivo e distributivo e, proprio per questo, il traguardo viene raccontato come un successo condiviso, anche sul fronte Mediaset–MFE.

Pier Silvio Berlusconi e la pagina sui quotidiani: un “grazie” pubblico a Checco Zalone dopo un record storico

Nel messaggio pubblicato, Berlusconi ringrazia Zalone per il lavoro svolto e per il traguardo raggiunto, collegando il record alla risposta del pubblico. Il punto centrale è l’idea che Buen Camino non sia soltanto un successo di incassi, ma un film capace di riportare le persone in sala e di ridare peso a un’esperienza collettiva: il cinema come rito condiviso, vissuto insieme.

Non è un gesto scontato: nel linguaggio dei grandi gruppi, la gratitudine “istituzionale” a piena pagina è anche un segnale culturale. Significa celebrare un risultato fuori scala e attribuirgli un valore che va oltre il singolo titolo.

Perché Buen Camino è diventato un caso Mediaset–MFE

Il film si è imposto come evento popolare e industriale: numeri da primato in poche settimane e un record che lo colloca al vertice assoluto del box office italiano, superando il precedente riferimento storico.

In questo quadro, la pagina di ringraziamento assume il senso di una “firma” sul successo: un riconoscimento all’autore e, allo stesso tempo, una rivendicazione del percorso di filiera (produzione, promozione, distribuzione, racconto mediatico) che accompagna i grandi incassi. È la celebrazione di un risultato senza precedenti che il gruppo sceglie di condividere apertamente con il pubblico: dicendo grazie.