Il Sondaggio Winpoll premia Pier Silvio Berlusconi. Il pubblico e i telespettatori hanno fiducia di lui. Non solo, gli intervistato hanno dichiarato di essere a conoscenza della novità in arrivo da settembre sulle reti Mediaset, mentre il 61% ha affermato di condividere la nuova linea editoriale dell’amministratore delegato di Mediaset.

L’istituto di ricerca Winpoll ha pubblicato i risultati di un sondaggio dedicato a Pier Silvio Berlusconi. Dai risultati è emersa una piena approvazione da parte degli italiani verso i nuovi Palinsesti Mediaset 2023-2024 annunciati a fine luglio. Il 71% degli intervistati ha dichiarato di essere a conoscenza di tutte le novità e dei cambiamenti in arrivo da settembre sulle reti Mediaset.

Non solo, il 61% ha affermato di condividere pienamente la nuova linea editoriale dell’amministratore delegato dell’azienda di Cologno Monzese. I cambiamenti in arrivo da settembre sulle reti Mediaset hanno incontrato il voto favorevole anche degli “avversari” politici. Il 41% degli elettori del Pd e il 45% degli elettori del Movimento 5 Stelle giudicano positive le novità annunciate per i Palinsesti autunno inverno 2023-2024.

Pier Silvio Berlusconi e Forza Italia: il 68% lo vorrebbe come erede del padre Silvio

Non solo, tra i dati emersi dal sondaggio Winpoll emerge anche la fiducia verso il figlio di Silvio Berlusconi in ambito politico. Seppure Pier Silvio Berlusconi abbia chiaramente dichiarato di non essere interessato alla politica e ad una carriera all’interno del partito di Forza Italia, il 94% degli intervistati ha dichiarato di conoscerlo, mentre il 46% di avere fiducia in lui. Il dato tocca il 68% quando si parla degli elettori di Forza Italia, il partito fondato dal padre. Gli intervistati punterebbero senza alcun dubbio sull’erede di Silvio Berlusconi in campo politico con % importanti: 52% per FdI, 44% per i leghisti, 22% per elettori Italia Viva e Azione.