Pier Silvio Berlusconi finisce sotto i riflettori della stampa economica tedesca proprio nel giorno del suo compleanno. La Börsen-Zeitung, tra i più autorevoli quotidiani finanziari della Germania, gli dedica un ampio ritratto incentrato sulla sua visione industriale e sul progetto europeo portato avanti con MFE-MediaForEurope.

“Berlusconi crede nel futuro della televisione”, scrive il giornale, sintetizzando la linea strategica che guida le principali mosse del gruppo: rafforzare il ruolo della TV anche in un mercato sempre più segnato dalla crescita delle piattaforme globali e dai nuovi modelli di consumo digitale.

La visione di Pier Silvio Berlusconi secondo la Börsen-Zeitung

Il profilo delineato dal quotidiano tedesco è quello di un manager “che si muove con pazienza e determinazione”, impegnato a costruire nel tempo un grande progetto industriale europeo.

La strategia non punta su annunci a effetto, ma su un percorso progressivo fatto di acquisizioni, consolidamento e integrazione tra mercati. Al centro resta la convinzione che la televisione abbia ancora un ruolo fondamentale, anche nell’epoca dello streaming e dei grandi player internazionali.

MFE-MediaForEurope e l’obiettivo di un grande gruppo europeo

È nelle operazioni di MFE-MediaForEurope che la visione di Pier Silvio Berlusconi prende forma concreta. Il passaggio più rilevante, evidenziato dalla Börsen-Zeitung, riguarda il rafforzamento in Germania.

“Con l’acquisizione del 75,6% di ProSiebenSat.1, si è avvicinato in modo significativo all’obiettivo di costruire un grande gruppo europeo della TV e dello streaming”, sottolinea il quotidiano, indicando questo passaggio come uno snodo decisivo nella strategia di crescita del gruppo.

L’operazione si inserisce in un piano più ampio, orientato alla creazione di un polo televisivo europeo capace di competere in un mercato sempre più concentrato e dominato da piattaforme globali.

L’espansione internazionale di MFE

La dimensione paneuropea di MFE si è rafforzata anche grazie all’ingresso in Portogallo. Oggi il gruppo è presente in Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera e Austria, consolidando così la propria presenza in diversi mercati strategici.

Secondo il ritratto della Börsen-Zeitung, questa espansione conferma la volontà di costruire un broadcaster europeo sempre più integrato, in grado di valorizzare le singole realtà nazionali all’interno di una struttura comune.

Il futuro della televisione tra streaming, pubblicità e sinergie

Nonostante il cambiamento delle abitudini di consumo e la crescita delle piattaforme digitali, Pier Silvio Berlusconi resta convinto della centralità della televisione. Una visione sostenuta anche dai risultati economici: nel 2025 il gruppo ha più che raddoppiato l’utile e ha portato i ricavi a circa 4 miliardi di euro.

Sul piano industriale, la strategia punta sulle sinergie tra i diversi mercati europei: “acquisti centralizzati, integrazione di piattaforme e tecnologie e una gestione unificata della raccolta pubblicitaria”.

Nel mirino ci sono anche nuovi Paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Polonia e Francia, che potrebbero rappresentare ulteriori tappe nel percorso di crescita internazionale di MFE.

Lo stile di leadership di Pier Silvio Berlusconi

Il ritratto della Börsen-Zeitung si sofferma anche sullo stile manageriale di Pier Silvio Berlusconi. Il quotidiano evidenzia che non interviene direttamente nei contenuti editoriali, ha inserito nel gruppo anche giornalisti di area progressista e, pur mantenendo relazioni nel mondo politico, esclude un impegno diretto.

Ne emerge l’immagine di un leader concentrato soprattutto sulla dimensione industriale del gruppo, con un obiettivo chiaro: rafforzare MFE-MediaForEurope e costruire un soggetto televisivo europeo sempre più competitivo.

Pier Silvio Berlusconi e la costruzione del più grande broadcaster europeo

Il quadro tracciato dalla Börsen-Zeitung è quello di una strategia precisa e di lungo periodo. Attraverso le operazioni di MFE-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi sta lavorando passo dopo passo alla costruzione di un grande gruppo europeo della TV e dello streaming.