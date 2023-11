A Pier Silvio Berlusconi piace la nuova edizione del Grande Fratello. Il restyling che prevedeva l’introduzione di concorrenti non famosi accanto ai vip, ha portato nuova linfa vitale al programma. Questo il pensiero dell’ad Mediaset che ha incontrato la stampa e ha elogiato il lavoro fatto da Alfonso Signorini e dai suoi autori. Vediamo insieme cosa ha detto.

Pier Silvio Berlusconi soddisfatto del Grande Fratello 2023

È tempo di bilanci per il Grande Fratello. Dopo due mesi dalla sua messa in onda, l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi si è detto soddisfatto da come sta andando il programma. Inoltre ha evidenziato come il cambio di rotta anti trash si sia concentrato nel portare a galla storie e tematiche importanti in prima serata. Noi di SuperGuidaTv, con il nostro inviato Nunzio Zeccato, eravamo presenti alla conferenza stampa in cui Pier Silvio Berlusconi ha parlato dei risultati del Grande Fratello.

Vediamo insieme cosa ha detto:

“Hanno fatto un bellissimo lavoro dal punto di vista editoriale. Devo dire che abbiamo ricevuto anche complimenti e ringraziamenti a livello internazionale dai produttori stessi, perché abbiamo dato, come dire, nuova linfa al Grande Fratello. Era, come ho avuto modo di dire nei palinsesti, una questione di rispetto e di attenzione. Non ho mai messo in discussione il Grande Fratello di per sé, che è una macchina televisiva pazzesca e neanche il meccanismo dei reality, ma la modalità con cui veniva fatto. Una delle cose che ho trasferito al mio autore era non scegliete il cast sulla base delle dinamiche che pronti via, devono essere litigi, tradimenti, intrighi, ma scegliete sulla base che siano delle persone positive e poi le storie faranno il loro corso. Devo dire che, con un po’ di difficoltà ma inevitabili iniziali, oggi sono davvero soddisfatto“.

La svolta con Alex Schwazer e l’ingresso di Mughini

Al Grande Fratello si è parlato molto delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Alex Schwazer e l’entrata di Giampiero Mughini, anche se per poco dato l’abbandono del giornalista, ha portato cultura all’interno della casa. Pier Silvio Berlusconi ha apprezzato particolarmente queste puntate:

“Le ultime puntate, soprattutto quelle legate alle vicende Alex Schwazer e all’entrata di Mughini, io ho visto un altro prodotto. Ho visto un altro prodotto che si è rinnovato. È un reality, può piacere o non piacere? È chiaro che ci sono anche le dinamiche, quelle più tipiche dei reality, tra coppie che si mettono insieme, si lasciano. Però ho visto un altro Grande Fratello e penso che la differenza sia stata proprio la nostra insistenza per fare entrare vip con persone normali, perché questo ha dato freschezza e spontaneità. Scegliere come sempre si riesce, o no ma si sceglie per il bene. Quindi super soddisfatto“.