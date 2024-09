Pier Silvio Berlusconi è stato intervistato questa sera, mercoledì 18 settembre 2024, durante il Tg5 delle 20. Il CEO di MFE (MediaForEurope) ha parlato dell’azienda italiana che si sta confermando leader anche all’estero. Vediamo insieme cosa ha detto.

Pier Silvio Berlusconi al Tg5: “Il nostro titolo cresce di più della media di tutti i broadcaster in Europa”

Nel campo dei media, nonostante la concorrenza di diverse multinazionali e del web, Mediaset è in costante crescita. Il CEO di MFE, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato al giornalista del Tg5 come l’azienda italiana si stia affermando anche sul mercato estero.

Queste le sue parole:

“Mediaset, da questo punto di vista, è un caso abbastanza unico. Siamo riusciti a diventare leader anche in Spagna e abbiamo una importante presenza in Germania, ma tutto parte dall’Italia. Durante le varie crisi il mercato della pubblicità è passato da 10 miliardi di euro a 6 miliardi, una perdita dei 40%. Ora, buona parte di questi investimenti sono stati recuperati, ma c’è tantissima concorrenza, anche da parte del web. Nonostante questo, noi siamo riusciti a continuare a investire e anche a crescere”.

Come raccontato al Tg5, i dati della semestrale, approvata dal Consiglio d’amministrazione, sono ottimi e ciò consente anche nuove assunzioni in un settore dove sono stati circa 90mila i licenziamenti.

“Abbiamo tutti i fondamentali in crescita. Ricavi in crescita, risultato operativo in crescita, utile in crescita, posizione finanziaria netta migliorata dalla fine dell’anno scorso di 240 milioni. Ultimissimo, il nostro titolo cresce di più della media di tutti i broadcaster in Europa.

Noi, visto che le cose stanno andando bene e pensando di fare il miglior investimento per il futuro, abbiamo lanciato questo programma di nuove assunzioni concentrato su under 30 e donne, e ci stiamo riuscendo. Posso dire che il bilancio attesta che il nostro organico non è in discesa ma è in crescita cioè Mediaset sta creando nuova occupazione”.

Prodotti di qualità e gratuiti

Mediaset, nonostante la grande competitività, offre diversi titoli sui suoi canali e in streaming.

“Abbiamo tenuto molto alta l’asticella per quantità e qualità di prodotto in cui offriamo intrattenimento, informazione e fiction in maniera totalmente gratuita, senza canone, senza abbonamenti, e anche questo è un dato importante”.