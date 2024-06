Questa mattina, presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, Ad del gruppo televisivo italiano, ha radunato la stampa per presentare il bilancio editoriale ed economico della stagione televisiva che si sta per concludere. L’Ad di Mediaset rispondendo alle domande dei giornalisti ha parlato di Barbara D’Urso.

Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso: “Auguro a lei ogni bene”

E’ la prima volta che Pier Silvio Berlusconi parla dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, dopo che, appunto, dall’inizio di questa stagione televisiva Barbara D’Urso non è più un volto televisivo del gruppo Mediaset.

Le parole dell’Ad di Mediaset

“Dal punto di vista di ascolti non ho alcun rimpianto, ma non lo dico contro la D’Urso, ma lo dico in maniera oggettiva. Dal punto di vista personale devo dire la verità: io non ho mai avuto niente e non ho tutt’ora nulla conto Barbara, la signora D’Urso, anche se io l’ho sempre chiamata Barbara. Mi spiace che sia diventato un caso, così scritto e chiacchierato. È una normale scelta televisiva. Io auguro a Barbara ogni bene”. – Ha dichiarato sull’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque l’Amministratore Delegato del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di questa mattina, 5 giugno 2024.

Pier Silvio Berlusconi sul futuro televisivo di Merlino e Berlinguer

Nessun ripensamento quindi sulla scelta editoriale intrapresa da Pier Silvio Berlusconi sul fatto di sostituire Barbara D’Urso con la Merlino. Durante la conferenza stampa infatti, Berlusconi ha anche dichiarato che la Merlino rimarrà alla guida di Pomeriggio Cinque così come Bianca Berlinguer sarà riconfermata anche nella prossima stagione televisiva. In più, stando alle dichiarazione dell’Ad del gruppo televisivo Mediaset, Bianca Berlinguer dovrebbe avere anche altri format. Dopo la conferenza stampa, durante un rinfresco offerto dal gruppo televisivo, Pier Silvio Berlusconi ha anche parlato del fatto che siccome il contratto con La7 di Enrico Mentana è in scadenza, le porte di Mediaset per lui sarebbero più che aperte.