Napoli torna protagonista con le sue bellezze, le sue contraddizioni e le storie di chi ogni giorno cerca di proteggerla. Dal 23 novembre arriva in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW la seconda stagione di “Piedone – Uno sbirro a Napoli”, la serie Sky Original che riprende le vicende del personaggio ispirato al celebre Piedone interpretato da Bud Spencer.

Piedone 2: intervista a Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo

Tre nuovi film da 90 minuti, diretti da Alessio Maria Federici e prodotti da Sky Studios, Wildside e Titanus Production, accompagneranno nuovamente il pubblico nel mondo dell’ispettore Vincenzo Palmieri, interpretato da Salvatore Esposito, affiancato da Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) e Michele Noviello (Fabio Balsamo).

La storia riparte proprio da dove si era interrotta. Palmieri è ancora determinato a catturare Edoardo Iodice, il boss che continua a sfuggire alla giustizia. Ma il percorso dell’ispettore e della sua squadra sarà tutt’altro che semplice. Nuove indagini, segreti e verità dolorose metteranno alla prova i protagonisti. Anche Sonia dovrà affrontare una fase particolarmente delicata, soprattutto per i dubbi legati al possibile tradimento del suo mentore, il vicequestore Enrico Ruotolo.

Salvatore Esposito: «Napoli non ha bisogno di stereotipi»

Nel corso dell’intervista rilasciata a noi di SuperGuidaTV, Salvatore Esposito ha parlato del rapporto tra il suo personaggio e la città partenopea, che nella serie non rappresenta soltanto uno sfondo, ma una presenza viva e fondamentale nel racconto.

Alla domanda su cosa sia riuscito a mostrare di Napoli attraverso Piedone, l’attore ha risposto con una riflessione molto significativa: «Napoli non ha bisogno che venga mostrato qualcosa, Napoli racconta tutto di sé. Forse è proprio questa la bellezza della mia terra, che nel bene o nel male è nuda, è come quella sirena raccontata dal mito che è arrivata sulle coste della mia terra nuda, così com’è».

Per Esposito, raccontare Napoli significa accettarne ogni sfaccettatura, senza cercare di nasconderne le difficoltà o esaltarne soltanto gli aspetti più suggestivi. «Racconti le bellezze, racconti i drammi, racconti il bene, racconti il male. Se vuoi bene a Napoli la devi raccontare così com’è, non ha bisogno di orpelli, non ha bisogno di stereotipi o luoghi comuni».

Una posizione che si inserisce perfettamente nello spirito della serie, che prova a restituire un’immagine complessa della città, lontana dalle rappresentazioni semplicistiche.

Silvia D’Amico: «Sonia e Vincenzo si avvicineranno moltissimo»

Tra gli aspetti più interessanti della seconda stagione c’è sicuramente l’evoluzione del rapporto tra Sonia e Palmieri. Se nei primi episodi i due personaggi erano spesso condizionati da pregiudizi e differenti modi di affrontare il lavoro, adesso il loro legame sembra destinato a diventare più profondo.

A raccontarlo è Silvia D’Amico, che nell’intervista ci ha anticipato come cambieranno gli equilibri tra i due: «Il rapporto tra Sonia e Vincenzo cambia moltissimo. Nella prima stagione, data la loro breve conoscenza, erano pieni di pregiudizi l’uno per l’altra. Poi, attraverso il lavoro insieme, capiscono che ci sono degli aspetti che uno può prendere dall’altro e viceversa».

La collaborazione li porterà a sostenersi reciprocamente e a imparare a chiedere aiuto, senza però cancellare le differenze caratteriali. «Le critiche ci saranno comunque, perché i loro metodi e la loro mentalità rimangono differenti, però si avvicineranno moltissimo. Li troveremo molto cambiati, soprattutto Sonia che all’inizio della seconda stagione ha perso ogni punto di riferimento».

Una nuova fase, dunque, per un personaggio chiamato a confrontarsi con incertezze e situazioni che potrebbero cambiare il suo modo di guardare alle persone che le stanno accanto.

Fabio Balsamo: «Tra Palmieri e Noviello c’è uno scambio molto interessante»

Anche Michele Noviello, interpretato da Fabio Balsamo, avrà un’evoluzione importante. Il suo personaggio guarda a Palmieri come a un modello da seguire, ma il rapporto tra i due non è caratterizzato soltanto dall’ammirazione. Esiste infatti uno scambio reciproco, nel quale entrambi possono imparare qualcosa dall’altro.

Parlando di ciò che vorrebbe conquistare nella nuova stagione, Balsamo ha spiegato: «Lo ammira soprattutto per la sua capacità di far valere ciò che sente. In questo mi piacerebbe, nella seconda stagione, riuscire a superare il maestro, cioè nell’esprimere in maniera forte e determinata i suoi desideri».

L’attore ha poi sottolineato un aspetto meno scontato del loro legame: «In realtà Palmieri da Noviello prende la capacità di esprimere le proprie fragilità e convivere con i propri lati vulnerabili. Quindi in questo c’è un bellissimo scambio».

È proprio questa reciprocità a rendere interessante il rapporto tra i due personaggi: non c’è soltanto un maestro da cui imparare, ma anche la possibilità di riconoscere nell’altro qualità e sensibilità che possono fare la differenza.

Quando esce Piedone 2 su Sky e NOW

La seconda stagione di “Piedone – Uno sbirro a Napoli” sarà disponibile dal 23 novembre, per tre lunedì consecutivi, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Accanto a Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo ritroveremo Massimiliano Rossi nel ruolo di Enrico Ruotolo, Susy Del Giudice nei panni di Valentina Capezio e Luigi Iacuzio in quelli di Edoardo Iodice.

La nuova stagione promette di riportare al centro non soltanto le indagini e la lotta alla criminalità, ma soprattutto i rapporti umani, le fragilità e le scelte dei protagonisti. Perché, dietro ogni caso da risolvere, ci sono persone chiamate a fare i conti con il proprio passato e con verità non sempre facili da accettare.