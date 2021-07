Si chiama Piatto Ricco il nuovo programma culinario di Alessandro Borghese, come ha annunciato Tv8. L’emittente ha affidato, ancora una volta, le redini di uno show dedicato alla cucina al figlio di Barbara Bouchet: si tratta di un nuovo cooking game show, prodotto da Banijay Italia, dove i concorrenti si daranno battaglia ai fornelli, mettendo in gioco le loro capacità. In passato Borghese era alla conduzione di Cuochi d’Italia, sempre trasmesso su Tv8. Che genere di show sarà Piatto Ricco? E quando lo vedremo?

Alessandro Borghese conduce Piatto Ricco: quando andrà in onda?

Lo chef romano sarà al timone di Piatto Ricco, affiancato da Gennaro Esposito, suo collega qui in veste di giudice di gara. Piatto Ricco andrà in onda nella stagione televisiva dell’autunno-inverno 2021. La partenza è prevista a settembre e il programma tornerà ad occupare la fascia preserale, come già accaduto in passato.

Piatto Ricco: i dettagli sul nuovo programma culinario di Tv8

Piatto Ricco è presentato come un cooking game show in cui alcuni concorrenti si sfideranno tra loro non solo in cucina, ma andando oltre le loro doti culinarie.

Al centro di questa competizione vedremo protagonisti tre cuochi amatoriali provenienti da ogni parte d’Italia. In comune hanno una forte passione per la cucina che dovranno mettere alla prova durante la gara.

Piatto Ricco è descritto come un programma che unisce le qualità culinarie dei tre concorrenti alla componente psicologica. Infatti, nel corso del programma, i concorrenti saranno sottoposti a diversi test per i quali dovranno mantenere nervi saldi e una buona consapevolezza delle loro capacità.

Tra stress e pressione psicologica, come nelle cucine dei grandi ristoranti, i tre aspiranti cuochi riusciranno a cucinare e restare resilienti? Gli ingredienti principali di Piatto Ricco sono: un’ottima dose di suspense e tante sorprese. Appuntamento quindi a settembre nel preserale di Tv8.