Physical Italia: da 100 a 1 arriva su Netflix dall’11 settembre 2026 con cento concorrenti pronti a sfidarsi in una serie di prove fisiche che metteranno alla prova forza, resistenza, agilità e capacità di mantenere il sangue freddo.

Si tratta della prima versione italiana del celebre format nato in Corea del Sud con Physical: 100. Tra i protagonisti ci sono alcuni nomi molto conosciuti dello sport e dello spettacolo italiano, da Federica Pellegrini a Jury Chechi, passando per Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, Mirco Bergamasco, Alvise Rigo e Luis Sal.

La competizione, prodotta da Endemol Shine Italy, sarà ambientata nell’imponente arena realizzata al Lingotto di Torino e sarà distribuita da Netflix nell’arco di quattro settimane.

Quando esce Physical Italia: da 100 a 1 su Netflix?

La data di uscita di Physical Italia: da 100 a 1 è venerdì 11 settembre 2026.

Netflix non pubblicherà però tutti gli episodi contemporaneamente. La prima stagione è composta da otto episodi, distribuiti ogni venerdì fino alla finale prevista per il 2 ottobre 2026.

Il calendario completo è il seguente:

11 settembre 2026: episodi 1, 2 e 3;

episodi 1, 2 e 3; 18 settembre 2026: episodi 4 e 5;

episodi 4 e 5; 25 settembre 2026: episodi 6 e 7;

episodi 6 e 7; 2 ottobre 2026: episodio 8 e finale.

Una pubblicazione settimanale che permetterà quindi di seguire progressivamente l’eliminazione dei concorrenti fino a scoprire chi riuscirà ad arrivare fino alla fine.

Physical Italia: da 100 a 1, come funziona?

Il meccanismo alla base di Physical Italia è semplice quanto impegnativo: 100 concorrenti entrano in gara, ma soltanto uno può vincere.

Atleti professionisti, campioni olimpici, personaggi dello spettacolo, creator e sportivi provenienti da discipline molto diverse affrontano prove progettate per mettere alla prova le loro capacità fisiche e mentali.

Non conta solamente la forza. Nel corso della competizione diventano fondamentali caratteristiche come resistenza, agilità, strategia, collaborazione, leadership e capacità di gestire la pressione.

Il concorrente più giovane della prima edizione italiana ha 22 anni, mentre il più esperto ne ha 60. Le discipline rappresentate vanno dal triathlon alla lotta, dal football americano allo skeleton, fino all’Hyrox e al Calcio Storico Fiorentino.

Chi sono i concorrenti di Physical Italia?

Uno dei punti di forza di Physical Italia: da 100 a 1 è proprio il cast, formato da cento persone con caratteristiche e percorsi molto differenti.

Tra i concorrenti più conosciuti troviamo Federica Pellegrini, una delle più grandi campionesse della storia del nuoto italiano, e Jury Chechi, campione olimpico di ginnastica artistica passato alla storia come il “Signore degli Anelli”.

Ci saranno anche Tania Cagnotto, plurimedagliata olimpica nei tuffi, l’ex rugbista della Nazionale Mirco Bergamasco, Elisabetta Canalis, da anni appassionata e praticante di kickboxing, e l’ex rugbista e volto televisivo Alvise Rigo.

Tra i nomi provenienti dal mondo dell’intrattenimento e del web spicca inoltre Luis Sal, creator tra i più conosciuti in Italia.

Federica Pellegrini a Physical Italia

La presenza di Federica Pellegrini a Physical Italia: da 100 a 1 è sicuramente una delle più attese.

Dopo una carriera straordinaria nel nuoto, la campionessa si mette alla prova in un contesto completamente differente, nel quale la preparazione atletica specifica di ogni concorrente deve adattarsi a prove che possono richiedere qualità molto diverse.

Ed è proprio questo uno degli elementi centrali del format: partire da cento fisici allenati in modi differenti per provare a stabilire quale concorrente sia in grado di adattarsi meglio a ogni situazione.

Elisabetta Canalis tra i concorrenti di Physical Italia

Nel cast c’è anche Elisabetta Canalis, che negli ultimi anni ha mostrato pubblicamente la sua grande passione per l’allenamento e per la kickboxing.

La sua partecipazione la porta quindi in una competizione nella quale l’esperienza televisiva passa in secondo piano rispetto alle prestazioni nelle prove.

Netflix presenta infatti il programma come una sfida nella quale, una volta entrati nell’arena, precedenti medaglie, notorietà e curriculum non garantiscono alcun vantaggio.

Dove è stato registrato Physical Italia?

Physical Italia: da 100 a 1 è stato realizzato al Lingotto di Torino, dove è stata costruita la grande arena che ospita le sfide.

L’ambientazione rappresenta un elemento importante dello show: i cento partecipanti vengono presentati come moderni gladiatori chiamati a confrontarsi all’interno di uno spazio scenografico pensato appositamente per le diverse prove.

La regia della prima edizione è affidata ad Alessio Pollacci, mentre il programma è prodotto da Endemol Shine Italy.

Physical Italia è la versione italiana di Physical: 100

Physical Italia: da 100 a 1 è l’adattamento italiano del format sudcoreano Physical: 100, diventato uno dei reality competitivi più riconoscibili di Netflix.

L’idea alla base del programma è mettere insieme cento persone con caratteristiche fisiche molto diverse e sottoporle a una serie di prove a eliminazione.

Il successo internazionale ha portato Netflix ad ampliare il franchise con nuove versioni e spin-off. Oltre all’edizione italiana sono stati annunciati, tra gli altri, Physical: Asia, Physical 100: Mexico, Physical 100: Sweden e Physical: 100 USA.

Quanti episodi ha Physical Italia: da 100 a 1?

La prima edizione di Physical Italia è composta da otto episodi.

Netflix ha scelto una distribuzione divisa in quattro appuntamenti: tre episodi nella giornata di debutto dell’11 settembre, due il 18 settembre, altri due il 25 settembre e infine la puntata conclusiva il 2 ottobre.

La finale decreterà il concorrente capace di superare l’intero percorso e restare l’unico in gara.

Dove vedere Physical Italia: da 100 a 1?

Physical Italia: da 100 a 1 è disponibile esclusivamente su Netflix a partire dall’11 settembre 2026.

Il titolo è classificato dalla piattaforma come reality competitivo e sportivo e sarà visibile agli abbonati Netflix.

L’appuntamento con i nuovi episodi è previsto ogni venerdì fino alla finale del 2 ottobre 2026.