Ascolti tv di martedì 8 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La legge di Lidia Poet” contro “Super Karaoke“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 8 settembre? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: La legge di Lidia Poet vs Super Karaoke | Auditel del 8 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “La legge di Lidia Poet” contro “Super Karaoke”. Chi ha vinto?

Rai 1: La legge di Lidia Poet, la serie tv con protagonista Matilda De Angelis che racconta la storia della prima donna a diventare avvocato in Italia ha coinvolto 1.508.000 spettatori pari allo 9.9% di share.

Su Rai 2: La furia di un uomo – Wrath of man, il film del 2021 diretto da Guy Ritchie con protagonista Jason Statham ha appassionato 824.000 spettatori pari al 5.4% di Audience.

Rai 3: Mi manda Raitre, la nuova stagione dello storico programma dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi, i diritti condotto da Federico Ruffo ha incuriosito 1.063.000 spettatori con il 8.2% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha registrato 831.000 telespettatori pari ad uno share dello 7.4%.

Canale 5: Super Karaoke, la nuova edizione del karaoke più grande d’Italia presentata da Michelle Hunziker ha intrattenuto 1.928.000 spettatori con uno share del 16.4%.

Italia 1: Colombiana, il film del 2011 diretto da Olivier Megaton con protagonista Zoe Saldana ha tenuto col fiato sospeso 757.000 spettatori con il 4.9% di audience.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 501.000 spettatori e il 2.9% di share.

Tv8: Bohemian Rhapsody, il film del 2018 diretto da Bryan Singer e dedicato ai Queen con protagonisti Rami Malek e Lucy Boynton ha emozionato 417.000 spettatori spettatori con il 3.2% di share.

Nove: Geopop racconta, il programma di Andrea Moccia che analizza quattro disastri della storia ha interessato 632.000 spettatori con il 4.6% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 3.447.000 spettatori con il 18.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.226.000 spettatori con il 23.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.121.000 spettatori con l’ 11.1 % nella prima parte e 1.172.000 spettatori con il 13.5 % nella seconda parte;

: spettatori con l’ % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.222.000 spettatori con uno share del 14.8 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 1.285.000 spettatori con il 17.1% nella presentazione e 1.543.000 spettatori con il 19.3%.

CANALE 5