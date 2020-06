Buone notizie per chi ama vedere nuove serie tv! Prossimamente, in prima serata su Sky Cinema, il canale 310 di Sky che dedica la programmazione a film e non solo, è previsto anche il debutto di Petra, una inedita fiction con protagonista un’amatissima attrice italiana. Ma di chi si tratta? Qual è la trama? E chi c’è nel cast?

Petra è la nuova serie tv con Paola Cortellesi: quando esce su Sky, trama e chi altro c’è nel cast

L’uscita in tv di Petra, la novità targata Sky Originals, è prevista per settembre 2020. Una data di inizio ancora non c’è, ma un annuncio ufficiale conferma che la serie con Paola Cortellesi arriverà a breve sul piccolo schermo “pay” di Sky.

Petra è prodotta da Cattleya (in associazione con Bartlebyfilm) e la trama racconta la storia di Petra Delicato, solitaria ispettrice della mobile di Genova, alle prese con quattro gialli da risolvere; omicidi e violenze sui quali indaga dopo la sola esperienza in archivio.

Una vita, quella della protagonista, che condiziona non poco anche il lavoro: il fallimento di due matrimoni, infatti, la porta a mettersi sempre in gioco, libera com’è nei rapporti, tra pungente ironia e affinità umane e professionali.

Tutti nodi narrativi ispirati al personaggio spagnolo di Petra Delicado Giménez -Bartlett, apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo del 1996 “Riti di morte”, qui in Italia successo letterario da più di mezzo milione di copie.

Un successo che, si spera, possa diventare anche televisivo, anche grazie alla recitazione di Andrea Pennacchi, l’attore padovano arruolato nel cast nei panni del vice ispettore vecchio stampo Antonio Monte.

Petra, trailer ufficiale della serie (video)

In attesa di conoscere la data di uscita in tv di Petra, il 30 giugno 2020 Sky e Cattleya hanno pubblicato il video del trailer ufficiale della serie, con tanto di primissime anticipazioni sulla trama.

In queste prime immagini diffuse, la Petra di Paola Cortellesi è alle prese con un interrogatorio insolito (l’interrogato è nudo), risponde in maniera ficcante alle domande di una giornalista e interagisce con Monte con sarcasmo e toni un po’ scurrili.

Petra è una serie diretta da Maria Sole Tognazzi, che torna a lavorare con la Cortellesi a distanza di 17 anni da “Passato prossimo”, il film del 2003 grazie al quale la diretta interessata ha anche vinto il Nastro D’Argento come “miglior regista esordiente”.