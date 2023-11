Riuscito mix di avventura e fantasia, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo-Il ladro di fulmini è un film divertente perfetto per i giovanissimi ma adatto a tutta la famiglia. Diretto da Chris Columbus nel 2010, ricorda i capolavori Disney, sebbene il livello non sia lo stesso. Va in onda nella prima serata di Sabato 18 Novembre su Italia Uno: di seguito vi diciamo la trama, il cast e le curiosità più interessanti da sapere.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini: la trama in breve e il cast

Prima di vedere le curiosità sulla pellicola, ripercorriamone brevemente la trama.

Percy scopre di essere figlio di Poseidone, il dio del mare, e che la sua vita è in pericolo in quanto il padre è stato accusato da Zeus di aver commesso un furto. Il ragazzo va così in un campo di addestramento, dove stringe amicizia con la figlia di Atena.

Logan Lerman, Rosario Dawson, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Sean Bean e Kevin McKidd costituiscono il cast principale che dà forma al film.

Le curiosità sul film

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo-Il ladro di fulmini è un film di genere commedia con connotazioni fantasy e d’avventura diretto da Chris Columbus nel 2010. Appartiene ad un franchise che comprende anche Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo-Il mare dei mostri (2013). Pur con diverse differenze, entrambi sono tratti dall’omonima serie di romanzi di Rick Riordan, grande successo letterario americano. Di seguito trovate alcune curiosità su Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo-Il ladro di fulmini: