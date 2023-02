Anche per oggi, lunedì 27 febbraio 2023, salta l’appuntamento con il programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. In questi giorni di lutto per la famiglia Costanzo-De Filippi, l’azienda Mediaset, dopo la morte del giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo, in segno di rispetto ha modificato l’intera programmazione di questi giorni.

Perché Uomini e Donne oggi, 27 febbraio 2023 non va in onda?

Come è già noto da diversi giorni, le trasmissioni condotte da Maria De Filippi sono state interrotte in seguito alla morte di Maurizio Costanzo. Il consueto appuntamento con la trasmissione Uomini e Donne non andrà in onda oggi, lunedì 27 febbraio 2023, anche per dare spazio alla diretta dei funerali di Maurizio Costanzo. La cerimonia per l’ultimo saluto al giornalista e conduttore tv morto all’età di 84 anni venerdì scorso, si terrà presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.

Canale 5 seguirà la cerimonia che avrà inizio alle ore 15.00, in diretta TV con uno Speciale Verissimo – Ciao Maurizio, condotto da Silvia Toffanin, in collaborazione con il Tg5. La diretta dallo studio di Cologno Monzese, con Silvia Toffanin e i suoi ospiti, inizierà alle ore 14:10.

Diretta streaming

Per chi non potrà seguire lo speciale dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo in tv, potrà collegarsi via streaming e seguire la ridetta su MediasetInfinity. SuperGuidaTv seguirà la cerimonia con una diretta testuale che potrete seguire a questo link: Diretta live funerali Maurizio Costanzo.

Quando andrà in onda la puntata di Uomini e Donne

La messa in onda di C’è Posta per Te, Amici e Uomini e Donne, in questi giorni è stata interrotto dopo la morte di Maurizio Costanzo. Le nuove puntate, se non ci saranno ulteriori ripensamenti, dovrebbero riprendere già da domani martedì 28 febbraio con il consueto appuntamento con Uomini e Donne. Sabato prossimo dovrebbe tornare in onda C’è posta per te. Domenica tornerà in onda Amici con il consueto appuntamento domenicale.