Oggi, lunedì 27 febbraio 2023, è il giorno dei funerali di Maurizio Costanzo, il giorno più lungo per sua moglie Maria De Filippi e per i suoi figli, Saverio, Camilla e Gabriele. Il giorno dell’addio a uno dei più grandi protagonisti della storia del giornalismo e della televisione. Padre del Talk show, che negli anni ha contributo alla rivoluzione della tv, portando sul palco del Maurizio Costanzo Show, migliaia di ospiti.

Funerali Maurizio Costanzo in diretta live, 27 febbraio

I funerali di Maurizio Costanzo, morto all’età di 84 anni, avranno luogo oggi, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. È possibile seguire la cerimonia, che avrà inizio alle ore 15.00, in diretta TV sulle reti Rai e Mediaset.

Dove seguire in tv e in diretta streaming i funerali di Maurizio Costanzo

A partire dalle 14:10 va in onda su Canale 5 e in streaming su MediasetInfinity lo speciale Verissimo con Silvia Toffanin (Verissimo in collaborazione con Tg5 presenta: ciao Maurizio), mentre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay la puntata di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone a partire dalle 14.05 sarà interamente dedicata ai funerali del giornalista e conduttore tv, con i quali dalle ore 15.00 ci si collegherà in diretta.

La notizia della morte del giornalista e conduttore tv

La notizia della morte del celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno tramite un comunicato stampa diramato dall’ufficio stampa della Fascino: «È morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni».

Stando a quanto riportato dal sito Dagospia sulle cause della morte del giornalista il sito scrive: «Il ricovero di Maurizio Costanzo presso la clinica Paideia di Roma è di almeno 12 giorni fa. L’operazione al colon per far fuori alcuni polipi era riuscita bene. Dopodiché il sistema immunitario di Costanzo ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite».

Diretta live funerali Maurizio Costanzo

14.50 – L’avvocato Giorgio Assumma prende la parola per la prima lettura.

14.45 – Inizia la celebrazione religiosa.

14.40 – Arriva Maria De Filippi e suo figlio Gabriele.

14.36 – Arriva in chiesa Pier Silvio Berlusconi.

14.31 – Rai e Mediaset unite nello stesso luogo per dare l’ultimo saluto al grande Maurizio Costanzo.

14.29 – Dall’ingresso del feretro nella chiesa sono oltre 5 i minuti di applauso tributati al grande giornalista da tutti i presenti.

14.25 – Il feretro è arrivato in Piazza dl Popolo, scatta l’applauso spontaneo.

14.18 – Sono appena arrivati in chiesa Saverio e Camilla Costanzo, figli del giornalista. Si attende l’arrivo del figlio Gabriele e della vedova Maria De Filippi.

14.12 – Presenti nella Chiesa degli Artisti anche moltissimi volti noti del panorama televisivo italiano. Simona Ventura, Pio e Amedeo, Alex Britti, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, Gerry Scotti, Carlo Conti, Lorella Cuccarini, Mara Venier, Fedele Confalonieri, paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Eleonora Daniele, e molti altri. Gli amici di sempre hanno voluto rendere l’ultimo omaggio al grande giornalista e conduttore tv. A parlare durante la cerimonia religiosa sarà l’avvocato Giorgio Assumma, grande amico di Costanzo.

14.00 – Il corteo per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo inizia dal Campidoglio. la macchina con a bordo il feretro è partita puntuale per raggiungere la Chiesa degli Artisti in piazza del popolo a Roma. L’auto con a bordo il corpo di Maurizio Costanzo attraversa in questo momento le vie di Roma: Una delle tappe fondamentali del corteo è il suo ufficio. In Piazza del Popolo sono stati allestiti dei maxischermi per seguire la cerimonia.