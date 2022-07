Stop al Tim Summer Hits 2022, l’evento musicale dell’estate di Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Stasera, Giovedì 21 luglio, salta l’appuntamento con lo show musicale di successo della seconda rete di Viale Mazzini. Cosa succede? Perché non va in onda e soprattutto quando torna in tv?

Tim Summer Hits, la quarta puntata stasera non va in onda: perchè?

Salta la quarta puntata del Tim Summer Hits 2022, lo show musicale dell’estate di Rai2 che ha visto tornare la grande musica protagonista con un cast davvero eccezionale con i migliori artisti italiani e stranieri. La puntata di giovedì 21 luglio 2022 non va in onda su Rai2, perché?

Lo show condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino non è stato cancellato, ma semplicemente rimandato di qualche giorno per lasciare spazio alla diretta dei quarti di finale degli Europei femminile di calcio. Lo spettacolo musicale, che ha visto la grande musica tornare nelle piazze italiane, si ferma solo per una settimana visto che il suo ritorno è previsto nei prossimi giorni.

I fan e i telespettatori dovranno aspettare qualche giorno per assistere allo spettacolo che ha visto tre magnifiche piazze italiane “ritornare a vivere” dopo due anni di stop degli eventi live a causa del Covid-19 e della pandemia.

Tim Summer Hits 2022: quando torna in tv?

Dopo lo stop “forzato” di giovedì 21 luglio 2022, il Tim Summer Hits torna su Rai2 lunedì 25 luglio 2022 con il quarto appuntamento dello show.

Lo spettacolo, dopo Piazza del Popolo a Roma dove si sono registrate tre puntate, proseguirà la sua corsa verso la “canzone regina dell’estate 2022” dalla Piazza di Portopiccolo a Trieste fino al grand finale in Piazza Federico Fellini a Rimini.

Tim Summer Hits 2022, cast e cantanti

Sul palcoscenico del Tim Summer Hits 2022 grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Finora nelle tre precedenti puntate abbiamo visto:

Achille Lauro, Aka 7even, Aiello, Alessandra Amoroso, Albe, Blanco, Biagio Antonacci, Deddy, Clementino, Noemi, Carl Brave, Elisa, Elodie, Aiello, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Arisa, Ana Mena, LDA, Lazza, Rhove, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Malika Ayane, Michele Bravi, La Rappresentante di Lista, Irama, Giusy Ferreri, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni, San Ryder, Sissi, Marco Masini, Matteo Romano, Michael Bublé, Madame, Marracash.