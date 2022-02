Ieri sera, durante la seconda serata del Festival di Sanremo, molti telespettatori si sono chiesti come mai Francesca Michielin ha diretto l’orchestra durante l’esibizione di Emma Marrone a Sanremo 2022. Vi spieghiamo il perché.

Francesca Michielin dirige Emma Marrone a Sanremo 2022: perché?

La Michielin, lo scorso anno partecipò a Saremo 2021 come interprete assieme a Fedez, piazzandosi al secondo posto. Quest’anno l’abbiamo rivista in una veste diversa, come direttrice d’orchestra nell’esecuzione della performance di Emma Marrone, che torna al Festival di Sanremo a distanza di 10 anni dalla sua vittoria, come Big in gara.

L’amicizia e il legame affettivo tra Francesca ed Emma è uno dei motivi per cui la Michielin ha diretto l’orchestra sul palco dell’Ariston nella performance della Marrone. In secondo luogo – non meno importante – l’interprete di “Chiamami per nome” sta per concludere il suo percorso al Conservatorio. Questa scelta di dirigere l’orchestra corona 10 anni di musica della Michielin e non di meno, sugella un’amicizia tra le due cantanti che dura da un bel po’. Come ha dichiarato la stessa Michelin su Istagram qualche tempo fa:

“Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retro pensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”.

Emma Marrone torna a Sanremo 2022 a distanza di 10 anni della sua vittoria

Naturalmente la Michielin può dirigere la Marrone, non sulla base del solo legame affettivo tra le due, ma perché in questi anni il suo percorso musicale l’ha portata al Conservatorio come lei stessa ha raccontato su Twitter:

“Sto finendo di scrivere la tesi di laurea, sto sclerando male ma sono anche mega felice perché vedo pian piano concretizzarsi il capitolo finale di un percorso in conservatorio che è durato tanto e mi ha dato tanto. A chi si sta per laureare o a chi è entrata in sessione, daje”.

Anche Emma Marrone ha avuto belle parole per l’artista e amica: su Instagram ha dichiarato:

“Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”.

“Ogni volta è così”, analisi testo canzone Emma Marrone a Sanremo 2022

“Ogni Volta è Così” è il brano che Emma ha portato sul palco dell’Ariston, a distanza di 10 anni dalla sua vittoria nel 2012 con il brano, “Non è l’inferno”. Di cosa parla la canzone di Sanremo 2022? Molto probabilmente parla di una delusione d’amore.

“E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre: ‘Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”.

Questo è uno stralcio del testo che la Marrone ha scritto in collaborazione con Davide Petrella. Il brano racconta la fine di un amore, e forse anche di un rapporto molto problematico. Un rapporto che pare logorato dal tempo a causa forse della gelosia. Un testo sicuramente intenso e pieno di emotività, la stessa che abbiamo percepito nell’esibizione di Emma ieri sera, che vi riproponiamo. La Marrone è apparsa visibilmente commossa.