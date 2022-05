Oggi è lunedì, e come di consueto in prima serata su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con la comicità di Made in Sud, programma condotto da Lorella Boccia e Clementino. Questa sera però Clementino non ci sarà. Il cantante, attraverso i social, ha spiegato il motivo della sua assenza sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli. Ecco di cosa si tratta.

Perchè Clementino stasera non è presente a Made in sud? Il motivo della sua assenza

Sul palco di Made in Sud, in onda in prima serata su Rai 2 questa sera 2 maggio 2022, la conduttrice Lorella Boccia sarà affiancata da Maurizio Casagrande, Clementino infatti, suo compagno di avventura nella conduzione del programma comico, questa sera non sarà presente a causa del Covid. Il rapper-conduttore infatti è risultato positivo al Covid e ha dovuto rinunciare ai suoi impegni televisivi e non solo di questa settimana.

Il messaggio di Clementino

Il rapper tramite il suo profilo Instagram ha fatto sapere: “Ciao Ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco! «Sono Positivo al Covid. (Picco massimo). Non me lo meritavo.. Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso! Intanto alle 14 fuori una bomba che vi farà saltare dalla sedia!!”.

Quando torna Clementino a Made in Sud?

Una settimana importante quella in corso per Clementino che, oltre al suo appuntamento televisivo con Made in Sud in onda su Rai 2 questa sera, ha dovuto rinviare anche l’appuntamento con i firmacopie di “Black Pulcinella” e diverse ospitate nelle radio in programma proprio questa settimana.

Molto probabilmente, l’appuntamento con Clementino nuovamente sul palco di Made in Sud, accanto alla bellissima Lorella Boccia, sarà per lunedì prossimo, durante una nuova puntata del programma comico di Rai 2.