Ieri sera nel corso della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli è stato squalificato dal gioco? Il motivo? È molto semplice: durante il confronto faccia a faccia con la moglie Delia Duran non ha rispettato il distanziamento previsto dalle regole anti covid che tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare con persone che arrivano da fuori il loft di Cinecittà.

Alex Belli Squalificato dal Grande Fratello Vip: il motivo

Una puntata ricca di colpi di scena e a prendersi parte del merito sono stati come sempre, Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Il triangolo amoroso dei tre vip ha appassionato il pubblico di canale 5 al pari di una delle tantissime puntate, seguitissime de “Il Segreto”, la soap spagnola che negli anni ha fatto incetta di ascolti.

Il parallelismo con una soap opera è d’obbligo dal momento che parte del pubblico, se non quasi tutto, pensa che il flirt tra Soleil Sorge e Alex Belli in questa edizione del GF Vip abbia avuto una regia occulta e che sia stata studiata a tavolino dai diretti interessati.

Intrighi e passione al GF Vip: un triangolo amoroso che diventa un quadrilatero e che termina con una squalifica

È pressoché inverosimile che un uomo con l’esperienza e il “mestiere” di Alex Belli possa essere caduto nel classico dei cliché, ovvero un tradimento in piena regola ai danni della moglie, Delia Duran che stava fuori dalla Casa. La quale tuttavia, si è data da fare per fomentare una situazione già particolarmente rovente. Difatti la Bellissima moglie di Alex Belli, qualche settimana fa è stata pizzicata con un altro uomo in atteggiamenti intimi. L’attore di Centovetrine, rimane impassibile di fronte alle foto dei baci roventi che la moglie scambia con quest’uomo ed etichetta la situazione come Fake!

Resa dei conti finale tra Alex Belli e la moglie Delia Duran al GF Vip

Ieri sera la resa dei conti finale tra Alex Belli e la moglie al Grande Fratello Vip in un faccia a faccia particolarmente intenso! Molti sul web si sono fatti delle grosse risate per la “fine” di Belli!!

In effetti, l’attore forse ha fatto male i suoi conti: si è avvicinato troppo alla moglie non rispettando il distanziamento previsto dalle regole anti covid e per questo motivo è stato ufficialmente squalificato!!

Ad ogni modo, sul web c’è anche chi assolve Alex Belli affermando che le tentazioni esistono e che a volte si è vittime delle circostanze. Ad onor del vero, l’attore più volte ha chiesto di uscire dal GF Vip e gli autori gli hanno chiesto di aspettare, e così ha fatto. In fondo Alex non è un uomo cattivo, è solo molto innamorato della vita e dell’amore!! Poi, aldilà delle simpatie o antipatie, Alex Belli è proprio un belvedere! Siete d’accordo?