A metà strada fra thriller ed action movie, Pelham 123-Ostaggi in metropolitana, è di sicuro un film che tiene desta l’attenzione dello spettatore fino all’ultima sequenza. L’ambientazione sotterranea e la bravura degli attori protagonisti, Denzel Washington e John Travolta, ne rendono la visione vivamente consigliata, soprattutto se si ama il genere. Va in onda nella prima serata di Martedì 13 Giugno su Nove: noi vi diciamo se è tratto o meno da una storia vera.

Pelham 123-Ostaggi in metropolitana: la trama in breve e il cast

Prima di vedere se Pelham 123-Ostaggi in metropolitana è tratto da una storia vera oppure no, ripercorriamone brevemente la trama.

Siamo a New York. Un criminale prende in ostaggio 18 persone su un vagone della metropolitana. Se entro un’ora non otterrà dieci milioni di dollari, li ucciderà tutti. Inizia una guerra di nervi fra il dirottatore e le autorità che tiene con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Per quanto riguarda il cast, come anticipato, giganteggiano i bravissimi Denzel Washington e John Travolta. Ci sono anche Luis Guzman, John Turturro, James Gandolfini e Victor Gojcai.

Il film è tratto da una storia vera?

Pelham 123-Ostaggi in metropolitana è un film del 2009 diretto da Tony Scott. E’ la trasposizione cinematografica de Il colpo della metropolitana, romanzo thriller scritto da Morton Freedgood con lo pseudonimo di John Godey. Si tratta del terzo adattamento dell’opera, portata sul grande schermo già nel 1974 e in televisione nel 1998 (in entrambi i casi il titolo era lo stesso del romanzo).

La versione di Scott, oltre ad avvalersi di un cast eccellente composto da attori molto popolari, si caratterizza anche per alcune evidenti differenze con la fonte, apportate per rendere la storia più credibile. Per quanto riguarda il giudizio sul film, la critica si è divisa ma il pubblico lo ha premiato. I punti di forza? Gli interpreti e la suspense che corre lungo tutta la trama dall’inizio alla fine.