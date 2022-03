Brutto infortunio per il conduttore di Pechino Express, targato Sky, Costantino Della Gherardesca. Stando a quanto fa sapere Dagospia, nelle prossime puntate dell’adventure game, ci sarà un colpo di scena. Scopriamo meglio nel dettaglio cosa è successo

Pechino Express 2022: Costantino Della Gherardesca si è infortunato durante le registrazioni

L’infortunio di Costantino durante le registrazioni di Pechino Express che quest’anno si svolge nella bellissima Turchia crea un bel po’ di difficoltà al programma. È stato necessario uno stop per gli accertamenti del caso e non è ancora noto per quante puntate il conduttore non sarà presente ed eventualmente da chi sarà sostituito? Questo si scoprirà più avanti.

Chi lo sostituisce?

Ancora non si hanno molte notizie al riguardo né chi potrebbe sostituire alla conduzione l’istrionico e simpatico Costantino. Intanto vi forniamo le anticipazioni della quarta puntata in onda stasera 31 marzo 2022.

Pechino Express: anticipazioni quarta puntata del 31 marzo 2022

Pechino Express è partito lo scorso 10 marzo, prima stagione targata Sky (prima andava in onda su Rai2). In gara ci sono 10 coppie e la meta e la meravigliosa Turchia. In queste prime puntate abbiamo già potuto vedere e conoscere culture straordinarie. Il percorso che stanno facendo i concorrenti si sviluppa lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo a Dubai.

Questa sera il programma approda ad Istanbul. Qui i partecipanti devono percorrere 103 chilometri, vivendo le bellezze della città. Dovranno quindi relazionarsi con gli abitanti, con le loro usanze e abitudini. Muoversi attraverso le bellissime moschee, gli hammann ovvero i complessi termali in cui gli arabi si intrattengono spesso. Infatti, il ḥammām è un luogo ideale per incontrarsi, per prendersi cura del proprio corpo e a volte viene usato anche per concludere affari vantaggiosi.

E poi ancora saranno alle prese con la celebre contrattazione al bazaar; ed inoltre conosceranno i cibi locali, dal gelato dondurma al pane simitci e al famoso tè. I turchi bevono tè a tutte le ore. La maggior parte del tè prodotto in Turchia è il tè di Rize, una varietà prodotta nella provincia di Rize.

Pechino Express è un programma dove l’avventura è capace di coniugare viaggio e intrattenimento. È produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.