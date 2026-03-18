Tay Vines e Assane Diop, formano la coppia de “I Comedian” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Tay Vines e Assane Diop alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Intervista a Tay Vines e Assane Diop (I Comedian) – Pechino Express

Siamo qui con “I Comedian” per parlare di Pechino Express. Che esperienza è stata per voi e, soprattutto, cosa avete scoperto l’uno dell’altro durante il viaggio?

Assane Diop: È stata una bellissima esperienza, davvero. Un’esperienza che ti porti a casa e che ogni tanto ti torna in mente: mi capita di pensarci e mi vengono dei flash di quello che abbiamo vissuto.

Tay Vines: Sì, come dice il mio collega è stata un’esperienza bellissima. Grazie a Pechino Express ho scoperto tanti lati di lui che prima non vedevo. Noi eravamo abituati a fare spettacolo insieme e a girare un po’ in giro per divertirci, ma qui abbiamo condiviso tutto. Dormendo insieme, per esempio, ho scoperto che… fa tanta aria! L’ho già detto e lo dirò sempre. A parte questo, ho scoperto una cosa che mi piace molto di lui: nelle situazioni estreme riesce a mantenere la calma. Ed è una qualità fondamentale quando vivi un’esperienza del genere. Avere accanto una persona così ti aiuta davvero.

Assane Diop: Io invece, essendo molto pigro… ma molto pigro davvero… ho scoperto che lui riesce a trasmettermi la voglia di fare. È una persona che non riesce a stare ferma, ha sempre energia e voglia di muoversi. Se siamo riusciti a fare tante cose e a portarle a termine durante il viaggio è anche grazie a lui, perché è stato lui a spingermi e a darmi l’energia per affrontare tutto.

Dopo questa esperienza da concorrenti, vi piacerebbe tornare a Pechino Express come inviati?

Tay Vines: Io sono a caccia di lavoro, quindi sì! Non farmi queste domande… A parte gli scherzi, sì, sarebbe un sogno. Se Costantino decidesse di lasciare il posto… magari potremmo pensarci noi! No, scherzi a parte, a me piacerebbe davvero fare l’inviato a Pechino Express. Non sarebbe male per niente. Al di là del lavoro, il bello è viaggiare, conoscere altre culture e altri posti: è un’occasione unica.

Assane Diop: Cavoli, fare l’inviato a Pechino sarebbe un sogno enorme. Sarebbe un grandissimo traguardo per me. Non dico condurre, ma fare l’inviato sì, assolutamente.

Tay Vines: Poi ho scoperto che Assane non sa leggere benissimo… quindi forse l’inviato dovrebbe farlo lui!

Assane Diop: Diciamo che mi servono gli occhiali…

Tay Vines: Però sì, cavolo se lo farei l’inviato. Secondo me in tv servono due come noi. Ci vuole un po’ di energia, un po’ di generosità…

Assane Diop: E soprattutto ci vuole rumore. Ci vuole rumore!