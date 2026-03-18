Pechino Express 2026, Tay Vines e Assane Diop: “Vorremmo essere i prossimi inviati” – Intervista 

Da
Nunzio Zeccato
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Tay Vines e Assane Diop Pechino Express 2026

Tay Vines e Assane Diop, formano la coppia de “I Comedian” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Tay Vines e Assane Diop alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Intervista a Tay Vines e Assane Diop (I Comedian) – Pechino Express

Siamo qui con “I Comedian” per parlare di Pechino Express. Che esperienza è stata per voi e, soprattutto, cosa avete scoperto l’uno dell’altro durante il viaggio?

Assane Diop: È stata una bellissima esperienza, davvero. Un’esperienza che ti porti a casa e che ogni tanto ti torna in mente: mi capita di pensarci e mi vengono dei flash di quello che abbiamo vissuto.

Tay Vines: Sì, come dice il mio collega è stata un’esperienza bellissima. Grazie a Pechino Express ho scoperto tanti lati di lui che prima non vedevo. Noi eravamo abituati a fare spettacolo insieme e a girare un po’ in giro per divertirci, ma qui abbiamo condiviso tutto. Dormendo insieme, per esempio, ho scoperto che… fa tanta aria! L’ho già detto e lo dirò sempre. A parte questo, ho scoperto una cosa che mi piace molto di lui: nelle situazioni estreme riesce a mantenere la calma. Ed è una qualità fondamentale quando vivi un’esperienza del genere. Avere accanto una persona così ti aiuta davvero.

Assane Diop: Io invece, essendo molto pigro… ma molto pigro davvero… ho scoperto che lui riesce a trasmettermi la voglia di fare. È una persona che non riesce a stare ferma, ha sempre energia e voglia di muoversi. Se siamo riusciti a fare tante cose e a portarle a termine durante il viaggio è anche grazie a lui, perché è stato lui a spingermi e a darmi l’energia per affrontare tutto.

Dopo questa esperienza da concorrenti, vi piacerebbe tornare a Pechino Express come inviati?

Tay VinesIo sono a caccia di lavoro, quindi sì! Non farmi queste domande… A parte gli scherzi, sì, sarebbe un sogno. Se Costantino decidesse di lasciare il posto… magari potremmo pensarci noi! No, scherzi a parte, a me piacerebbe davvero fare l’inviato a Pechino Express. Non sarebbe male per niente. Al di là del lavoro, il bello è viaggiare, conoscere altre culture e altri posti: è un’occasione unica.

Assane Diop: Cavoli, fare l’inviato a Pechino sarebbe un sogno enorme. Sarebbe un grandissimo traguardo per me. Non dico condurre, ma fare l’inviato sì, assolutamente.

Tay VinesPoi ho scoperto che Assane non sa leggere benissimo… quindi forse l’inviato dovrebbe farlo lui!

Assane Diop: Diciamo che mi servono gli occhiali…

Tay VinesPerò sì, cavolo se lo farei l’inviato. Secondo me in tv servono due come noi. Ci vuole un po’ di energia, un po’ di generosità…

Assane Diop: E soprattutto ci vuole rumore. Ci vuole rumore!

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